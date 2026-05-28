Hubert Hurkacz przegrał z rozstawionym z numerem 19. amerykańskim tenisistą Francesem Tiafoe 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 4:6, 7:6 (7-1), 4:6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozgrywane w upale spotkanie trwało aż cztery godziny i 43 minuty.

Hubert Hurkacz przegrał po zaciętym meczu z Francesem Tiafoe.

Po problemach zdrowotnych i słabszej dyspozycji w tym roku Hurkacz spadł w rankingu na 99. miejsce. W pierwszej rundzie pewnie wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6:3, 6:3, 2:6, 6:3. Wiadomo jednak było, że z Tiafoe czeka go znacznie trudniejsza przeprawa.

Decydowały tie-breaki

W każdym z setów o wygranej decydowały detale. W pierwszym bardzo zacięty był nawet tie-break. Polak rozstrzygnął go na swoją korzyść wygrywając dwie piłki od stanu 5-5.

Hurkacz może żałować drugiej partii. W dziewiątym gemie miał dwa break pointy, ale ich nie wykorzystał. W tie-breaku natomiast przy stanie 2-2 oraz serwisie Tiafoe zepsuł dość dogodną sytuację. Następnie Amerykanin odskoczył na 4-2 i do końca utrzymał przewagę.

W secie trzecim o wygranej Tiafoe zdecydowało jedyne przełamanie w piątym gemie. Czwarty to pokaz waleczności Hurkacza. Amerykanin serwował już na zwycięstwo w meczu, jednak Polak odrobił przełamanie, a potem gładko wygrał tie-breaka.

W decydującej partii pierwszy serwował Tiafoe. Większość gemów wygrywał pewnie, a Hurkacz za każdym razem musiał gonić wynik. Gdy przegrywał 4:5 zawiodło go jednak podanie i zszedł z kortu pokonany.

To było ósme spotkanie Hurkacza z Tiafoe, ale pierwsze na korcie ziemnym. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem trzy razy.

Najlepszym wynikiem 29-letniego Wrocławianina we French Open pozostaje 1/8 finału, którą osiągnął w 2022 i 2024 roku.

Wynik meczu 2. rundy singla: Frances Tiafoe (USA, 19) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 6:4, 6:7 (1-7), 6:4.