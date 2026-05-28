Robert Lewandowski, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, powiedział w czasie czwartkowej konferencji prasowej przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w kadrze narodowej. "Nie ma konkretnej daty. Może za jakiś czas będę wiedział więcej" - dodał.

Robert Lewandowski podczas wspólnej konferencji prasowej z trenerem kadry Janem Urbanem we Wrocławiu. / Maciej Kulczyński / PAP

Reprezentacja Polski rozpoczęła w czwartek zgrupowanie we Wrocławiu. W tym mieście Polacy podejmą w niedzielę Ukrainę. 3 czerwca zagrają, również towarzysko, z Nigerią w Warszawie. Żadna z tych drużyn narodowych nie awansowała na mundial w Ameryce Północnej.

W gronie powołanych przez Jana Urbana piłkarzy jest prawie 38-letni Robert Lewandowski, który ogłosił niedawno zakończenie występów w Barcelonie i od 1 lipca będzie miał nowego pracodawcę.

Kapitan reprezentacji wziął udział w konferencji prasowej przed towarzyskimi meczami. Zapytany o swoją przyszłość w reprezentacji, odparł: To zależy również od tego, jaki klub wybiorę. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie mam tutaj konkretnej daty - przyznał.

Może za jakiś czas będę wiedział więcej. Na ten moment ciężko mi powiedzieć. Nie mam nic zaplanowanego ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem - dodał.