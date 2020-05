Od poniedziałku 4 maja, czyli od dziś, otwarte są w Polsce m.in. galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nadal obowiązuje zasada zachowania odległości oraz noszenie maseczek w miejscach publicznych. Od dziś można też umawiać się na zabiegi rehabilitacyjne. Dostępne są również niektóre instytucje kultury takie jak muzea, czy biblioteki. W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2653 osób. Kwarantanną objętych zostało ponad 96 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17,7 tys. – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało ponad 4 tys. W poniedziałek wykryto 244 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 kolejnych osób. W sumie wirus wykryto u 13 937 osób.

- od 4 maja otwarte hotele i miejsca noclegowe

- od 4 maja otwarte galerie handlowe

- od 4 maja przywrócone są zabiegi rehabilitacyjne









CO ZMIENI SIĘ 4 MAJA W POLSCE?

13:26 POZNAŃ

Przymierzamy się do otwarcia żłobków i przedszkoli 25 maja, ale nie jest to jeszcze pewna data - poinformował w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Zapewnił, że wiele w kwestii terminu zależy od wskazań ekspertów.



W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Wskazał, że decyzja w tej kwestii każdorazowo zależeć będzie od organów prowadzących. Już wówczas Jaśkowiak informował, że te placówki pozostaną w Poznaniu zamknięte.



W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent miasta powiedział, że poznańskie żłobki i przedszkola mogą ruszyć "nie wcześniej niż 25 maja".





13:20 BIAŁORUŚ

Na Białorusi zarejestrowano dotąd 17 489 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W ciągu minionej doby liczba zakażonych wzrosła o 784. Zmarły ogółem 103 osoby z koronawirusem.



Podany w niedzielę bilans mówił o 877 nowych zakażonych, a bilans sobotni - o 911.



Przeprowadzono w sumie 211,3 tys. testów. Wyzdrowiało 3259 pacjentów.







13:14 KONTROWERSYJNY KONCERT

Z uwagi na zagrożenia zdrowotne Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie (Mazowieckie) była przeciwna organizowaniu w tym mieście wydarzeń muzycznych w ramach cyklu "Koncertowania pod blokami". Jak podała, o swym stanowisku informowała wcześniej Urząd Miasta. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie sobotniego koncertu Kasi Kowalskiej.









13:09 NASILA SIĘ HEJT NA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Specjalna komórka w prokuraturze powinna zająć się przypadkami hejtu wobec personelu medycznego - tak uważa Związek Zawodowy Lekarzy i wysyła apel w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.

"Wnosimy o powołanie - na wzór zespołów zajmujących się błędami medycznymi - komórki zwalczającej przypadki agresji wobec personelu medycznego" - to fragment listu wysłanego do Zbigniewa Ziobry.

Takich przypadków, według lekarzy zdarzyło się kilkadziesiąt w skali kraju. Tyle sygnałów o różnych formach hejtu a czasem nawet agresji wpłynęło do okręgowych organizacji związku zawodowego lekarzy.

"To nie jest masowe - to wciąż jest margines, ale nie wszyscy lekarze i personel medyczny chcą zgłaszać takie przypadki" - mówi dr. Bartosz Fiałek, przewodniczący kujawsko-pomorskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak dodaje - hejt niestety się nasila.





13:01 TRZASKOWSKI: CZEKAMY NA JASNĄ REKOMENDACJĘ RZĄDU

Czekamy na jasną deklarację ministra zdrowia, czy w Warszawie minął już szczyt zachorowań. Kierujemy pytania do ministerstwa, czy aby na pewno w Warszawie nadszedł już moment, by otwierać żłobki i przedszkola - mówił w poniedziałek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte - za zgodą organu prowadzącego - i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w ubiegłym tygodniu, że obecnie nie widzi możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków. "Zrobimy to dopiero wtedy, kiedy będzie jasna rekomendacja ze strony rządu" - powiedział.





12:55 PROTESTY NA GRANICY

Na autostradzie A2, kilka kilometrów od granicy z Niemcami w Świecku, trwa protest polskich kierowców busów - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.



Przewoźnicy domagają się zmiany rozporządzenia dotyczącego zniesienia kwarantanny dla osób pracujących w Niemczech.

Jak twierdzą, osoby, które jeżdżą do pracy w Niemczech, korzystają głównie z ich usług. Kierowcy są jednak zatrudnieni w polskich firmach, zatem każdy z nich po przekroczeniu granicy - musiałby przechodzić dwutygodniową kwarantannę. Z takiego obowiązku są zwolnieni m.in. kierowcy autobusów liniowych.







12:52 KROTOSZYN

12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiła w poniedziałek w Krotoszynie samochodowy punkt pobierania wymazów.



Test&GO będzie czynny przez trzy dni do 6 maja na Placu Targowym w godzinach od 10 do 18.



Żołnierze we współpracy ze służbami sanitarnymi z Krotoszyna i Ostrzeszowa bezpłatnie pobierają próbki na obecność koronawirusa kierowcom i pasażerom bez wysiadania z samochodu.





12:48 KOREA POŁUDNIOWA

Korea Płd. nie zgłosiła w poniedziałek - trzeci dzień z rzędu - żadnej nowej lokalnej infekcji koronawirusem. Kraj przygotowuje się do rozluźnienia wytycznych dystansowania społecznego, otwarcia szkół i przejścia do etapu "kwarantanny w życiu codziennym".



Zgodnie z planem zamknięte od ponad dwóch miesięcy szkoły mają stopniowo wznawiać działalność w okresie od 13 maja do 1 czerwca - przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, cytując minister oświaty Ju Eun Hi.



Krajowe służby medyczne zgłosiły w poniedziałek osiem nowych zakażeń koronawirusem, ale wszystkie dotyczą osób, które powróciły lub przybyły z zagranicy. Od soboty w Korei Płd. nie potwierdzono żadnej nowej infekcji lokalnej.



Łączna liczba wykrytych w kraju przypadków koronawirusa wzrosła do 10 801. Ze szpitali wypisano 9217 osób, co oznacza, że wyleczono już ok. 85 proc. wszystkich pacjentów. 252 osoby zmarły - podał Yonhap.



W związku ze spadkiem liczby nowych przypadków władze zdecydowały o zakończeniu prowadzonej od półtora miesiąca kampanii dystansowania społecznego i przejściu do następnego etapu, określanego jako "kwarantanna w życiu codziennym". Będzie ona obowiązywać od środy - podał Yonhap.







12:42 BELGIA

80 ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - wynika z poniedziałkowego raportu Federalnej Publicznej Służby Zdrowia (SPF). Stwierdzono też 361 nowych infekcji. Dane pokazują, że epidemia słabnie.



41 przypadków śmiertelnych odnotowano w szpitalach, a 39 w domach opieki. U części zmarłych obecność koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono za pomocą testu, pozostałych zakwalifikowano na podstawie objawów. Całkowita liczba zgonów na wywoływaną przez koronawirusa chorobę Covid-19 wynosi w Belgii 7924.



Od początku epidemii zarejestrowano 50 267 zakażonych. Od 15 marca szpitale opuściło 12 378 pacjentów.



Władze ogłosiły też w poniedziałek, że współczynnik reprodukcji wirusa wynosi obecnie 0,6. Oznacza to, że jedna zarażona osoba infekuje obecnie średnio mniej niż jedną inną osobę. Na początku epidemii wskaźnik ten wynosił 2-3, a w zeszłym tygodniu 0,8.

12:31 CO Z GODZINAMI DLA SENIORÓW?

Duża zmiana czeka też od poniedziałków osoby starsze. Zniesione zostają obowiązujące dotychczas godziny dla seniorów.



12:25 HISZPANIA

164 osoby zmarły w Hiszpanii na Covid-19 w ciągu ostatniej doby; oznacza to, że liczba zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem stabilizuje się - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju.



Hiszpańskie służby sanitarne przypomniały, że w niedzielę zanotowano taką samą liczbę zgonów - 164, czyli najniższy dobowy wzrost od blisko 7 tygodni.



Jak sprecyzował resort zdrowia, łącznie od początku epidemii w kraju zanotowano już 25 428 zgonów spowodowanych infekcją koronawirusem SARS-CoV-2.



W ciągu ostatniej doby służby sanitarne odnotowały również 356 nowych przypadków zakażenia. W sumie zakażonych koronawirusem zostało już w Hiszpanii prawie 218 tys. osób.



Poniedziałek jest pierwszym dniem od połowy marca, kiedy w Hiszpanii mogą funkcjonować małej wielkości placówki handlowe nieoferujące dóbr podstawowych, zakłady optyczne, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. W kolejnych dniach przywracana będzie stopniowo działalność innych placówek handlu i usług.



Od poniedziałku w całym kraju wprowadzono też obowiązek korzystania z masek ochronnych w środkach transportu publicznego.





12:20 SZCZECIN

Pierwszy punkt wykonywania komercyjnych testów na obecność koronawirusa w Szczecinie rozpoczął działanie w poniedziałek. Namiot do badań "bez wysiadania z samochodu" postawiono na jednym z miejskich parkingów; pacjenci muszą się wcześniej zarejestrować i opłacić badanie.



Namiot, w którym działa punkt testowy "drive-thru" stanął na miejskim parkingu przy ul. Eskadrowej, przy przystanku szybkiego tramwaju pomiędzy prawo- a lewobrzeżną częścią miasta. Pierwsi pacjenci zgłaszali się do badań już w poniedziałek.



Aby wykonać test na obecność SARS-CoV-2 - jak poinformowała na swojej stronie szczecińska klinika Athena-Med - konieczna jest wcześniejsza kwalifikacja telefoniczna, wypełnienie formularza na stronie internetowej i dokonanie opłaty za badanie. Dopiero wtedy należy przyjechać samochodem do centrum testowego. Testy molekularno-genetyczne na obecność koronawirusa wykonywane są metodą real-time PCR.



"Testy wykonywane są przez laboratorium diagnostyczne Meditest. Laboratorium akredytowane jest przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywana testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2" - podano.





12:10 MEKSYK

Na torze Formuły 1 Autodromo Hermanos Rodriquez w stolicy Meksyku powstaje polowy szpital zakaźny dla chorych zainfekowanych wirusem Covid-19 - potwierdził dyrektor Instytutu Zabezpieczenia Społecznego Zoe Robledo.



W Meksyku stwierdzono już ponad 23 tysiące przypadków zarażenia koronawirusem, a do niedzieli liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 2154 osób.



"Na torze będzie zainstalowanych osiem modułów sanitarnych, w każdym będą 24 łóżka. Dodatkowo planujemy postawić 26 łóżek z aparaturą do intensywnej terapii, gdyż spodziewamy się w nadchodzących dniach znacznej intensyfikacji wykrytych chorych. Szpital na torze będzie nowocześnie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje" - powiedział Robledo.



W kalendarzu F1 na sezon 2020 wyścig o Grand Prix Meksyku był zaplanowany na 1 listopada. Teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa wszystkie dotychczas planowane rundy mistrzostw świata zostały przełożone na inne terminy lub całkowicie odwołane, nie wiadomo, jaki będzie ostatecznie los GP Meksyku.





12:01 CORAZ MNIEJ TESTÓW

Wykonano mniej niż 8 tysięcy testów. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że drastycznie spadła liczba przeprowadzanych badań wykrywających koronawirusa.





12:00 MORSKIE OKO

Od poniedziałku turystów obowiązują limity wejść na najbardziej popularny szlak w Tatrach; dziennie do Morskiego Oka może wejść 2,6 tys. osób. Wprowadzono także zmianę organizacji ruchu na drodze prowadzącej do parkingu przed szlakiem.



W poniedziałek, w związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących pandemii, zostały otwarte wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach. W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, władze parku postanowiły wprowadzić czasowo limity wejść na popularny szlak. W minionych latach w miesiącach wakacyjnych do Morskiego Oka dziennie wchodziło nawet 9 tys. osób.



Policja informuje, że została także zmieniona organizacja ruchu na drodze prowadzącej w kierunku Polany Palenicy, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Morskiego Oka. Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy przy tej drodze będą odholowywane na koszt właściciela. To istotna zmiana, bo do tej pory po zapełnieniu się wyznaczonych parkingów, kierowcy zostawiali samochody wzdłuż drogi na odcinku Wierch Poroniec-Łysa Polana utrudniając przejazd innym, np. służbom ratunkowym czy komunikacji zbiorowej.

11:41 NOWA ZELANDIA

Po raz pierwszy od początku epidemii władze Nowej Zelandii podały w poniedziałek, że w minionej dobie nie wykryto nowych zakażeń koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że przyjęte przez premier Jacindę Ardern metody walki z epidemią okazały się skuteczne - pisze EFE.



W poniedziałkowym wystąpieniu Ardern powiedziała dziennikarzom, że jej kraj nie może sobie pozwolić na przedwczesne zniesienie wszystkich restrykcji dotyczących dystansu społecznego, by nie zmarnować dotychczasowych wysiłków w walce z koronawirusem, gdy "realizacja celu jest już w zasięgu ręki".



Władze Nowej Zelandii postawiły sobie za cel całkowite wyeliminowanie zakażeń jeszcze w oczekiwaniu na szczepionkę na Covid-19 - wyjaśnia EFE.



Ardern jest powszechnie chwalona za metody zwalczania wirusa, polegające na szeroko zakrojonej kampanii testów oraz radykalnych restrykcjach, które zaczęto rozluźniać 28 kwietnia. Premier ogłosiła wtedy, że "w Nowej Zelandii nie ma niewykrytej społecznej transmisji (wirusa) na dużą skalę".



Jak dotąd w kraju zdiagnozowano 1137 przypadków zakażenia koronawirusem, a 20 osób zmarło na Covid-19.

11:24 BELGIA

Belgia weszła w poniedziałek w pierwszą fazę rozluźniania restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Do działalności wraca cześć biznesu; dozwolone zostały też niektóre aktywności sportowe w grupach.

Funkcjonować mogą firmy, których działalność nie jest niezbędna. Jednak ogranicza się to do sektora B2B (firmy kierujące swoje usługi, czy produkcję do innych firm). Na otwarcie fryzjerów, czy zakładów kosmetycznych mieszkańcy Belgii muszą jeszcze poczekać.



Również większość sklepów pozostaje zamknięta. Wyjątkiem są sklepy spożywcze, czy otwarte dwa tygodnie temu centra ogrodnicze. W poniedziałek ponownie otwarte zostały pasmanterie, aby umożliwić zakupy materiałów chcącym szyć maski w domach.



Ich noszenie jest od 4 maja obowiązkowe w transporcie publicznym dla osób powyżej 11 roku życia. Tramwaje, autobusy i metro zaczynają stopniowo kursować według normalnych rozkładów.



Szpitale wznawiają wizyty (te pilne były cały czas możliwe), choć zachowane zostały środki bezpieczeństwa. Odłożenie planowanych zabiegów miało umożliwić placówkom poradzenie sobie z falą pacjentów z koronawirusem.





11:00 TRUDNA SYTUACJA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Przeprowadzone w ostatnich dniach ponowne testy wśród pensjonariuszy bytomskiego DPS "Kombatant" potwierdziły zakażanie koronawirusem u 38 z nich, w przypadku 74 podopiecznych badania dały wynik ujemny - podał Urząd Miejski. Poprawia się natomiast sytuacja w DPS-ie w Wierzbicy, gdzie wyzdrowiały kolejne osoby.





10:52 CHINY

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono trzy nowe przypadki Covid-19, wszystkie z nich przywleczone z zagranicy, oraz 13 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem - poinformowała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia.



W Chinach kontynentalnych jest obecnie 481 pacjentów chorych na Covid-19, w tym 33 przypadki określane jako ciężkie. Łącznie od początku pandemii chorobę potwierdzono u 82880 osób, z czego 4633 zmarły - wynika z danych komisji.



W ChRL do "potwierdzonych przypadków" Covid-19 nie zalicza się osób z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby. W niedzielę wykryto 13 takich przypadków, w tym dwa wśród osób powracających z zagranicy.



Łącznie w kraju pod obserwacją są obecnie 962 osoby zakażone, które nie mają objawów - podano w sprawozdaniu.





10:48 PIŁKA NOŻNA

W 16 klubach Ekstraklasy od rana przeprowadzane są testy na obecność koronawirusa. Wszystko po to, żeby sprawdzić, czy piłkarze od jutra mogą wrócić do treningów.



10:44 KRAKÓW

W poniedziałek w Krakowie ponownie otwarte zostały pierwsze punkty miejskiej informacji turystycznej - InfoKraków. Ze względów administracyjnych i bezpieczeństwa kolejne punkty będą otwierane stopniowo - poinformowało Krakowskie Biuro Festiwalowe.



Pierwsze punkty oficjalnej sieci miejskiej informacji turystycznej InfoKraków, które w poniedziałek rozpoczęły pracę, są zlokalizowane w Sukiennicach, Pawilonie Wyspiańskiego oraz na os. Zgody.



Kolejne punkty, które zaczną działać w tym tygodniu, są przy ulicach: św. Jana, Szpitalnej, Józefa i Powiśle.



Punkty InfoKraków zlokalizowane w Centrum Kongresowym ICE Kraków i w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Airport im. Jana Pawła II pozostają nieczynne do odwołania.



W ponownie otwartych punktach obowiązują obostrzenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.





10:22 KORONAWIRUS W KOPALNIACH

10:20 KORONAWIRUS W POLSCE

Mamy 244 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia. Resort informuje również o 5 zgonach z powodu Covid-19. Według najnowszych danych z chorobą wygrało już 4095 osób.





10:04 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

09:19 KRAKÓW

Przygotowanie do otwarcia jednej z galerii w Krakowie



09:13 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2653 osób, kwarantanną objętych jest ponad 96 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17,7 tys. - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało ponad 4 tys.



96 699 osób jest objętych kwarantanną, a 17 785 - nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. MZ przekazało, że wyzdrowiało 4095 osób.



Według ostatnich danych przekazanych przez resort zdrowia, zakażenie wykryto u 13 693 osób, z czego zmarło 678.



09:06 SYTUACJA NA ŚWIECIE

Agencja Reutera poinformowała w poniedziałek, że według jej danych liczba przypadków zakażenia koronawirusem na świecie sięgnęła 3,5 mln, a na Covid-19 zmarło dotąd blisko 247 tys. osób. Eksperci podkreślają, że dane na temat liczby zakażeń i zgonów są zaniżone.



USA i Europa wciąż są regionami, gdzie notuje się najwięcej zakażeń i ofiar śmiertelnych, ale liczby dotyczące zarówno przypadków infekcji, jak i zgonów, rosną w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Rosji. Wirusolodzy uważają, że dane te są znacznie niższe niż rzeczywista skala zakażeń i ofiar śmiertelnych - pisze Reuters.



AFP podaje, że zakażonych zostało co najmniej 3 500 517 osób, a 246 893 spośród nich zmarło. Dane takie nie oddają rzeczywistej sytuacji, ponieważ w wielu krajach testuje się wyłącznie bardzo ciężkie przypadki Covid-19 - podkreśla agencja.



"Musimy być nadal sceptyczni co do liczb, jakie otrzymujemy. To ogromny problem" - ostrzegł w rozmowie z Reuterem specjalista chorób zakaźnych i mikrobiolog ze szpitala w Canberze Peter Collignon.



Dzienna skala zakażeń na świecie spadła z około 13 proc. w połowie marca do 2-3 proc. w ubiegłym tygodniu, ale rozluźnianie restrykcyjnych przepisów w związku z tym jest kontrowersyjne. "Możemy z łatwością doczekać się drugiej lub nawet trzeciej fali (zakażeń), ponieważ w wielu miejscach nie ma jeszcze odporności (stadnej)" - dodał Collignon.

09:02 WĘGRY

Jedenaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 37 nowych zakażeń koronawirusem; to najmniej od ponad tygodnia - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek na rządowej stronie. Łączna liczba zakażeń wyniosła 3035, a zgonów 351. Do tej pory 630 osób uznano za wyleczone.



Zdecydowana większość zgonów (79 proc.) i zakażeń (63 proc.) przypada na Budapeszt i okalający go Pest.



Restrykcje, wprowadzone w związku z epidemią, zostały od poniedziałku nieco rozluźnione ale tylko na prowincji. Tam sklepy będą mogły być otwarte bez ograniczeń czasowych, wznowią też działalność restauracje i kawiarnie, które mają tarasy lub ogródki.





08:30 OTWARTE SZLAKI

Po blisko dwóch miesiącach turyści mogą znowu poruszać się po tatrzańskich szlakach.



W związku z epidemią koronawirusa Tatrzański Park Narodowy 13 marca wprowadził ograniczenia, a potem całkowity zakaz wychodzenia w Tatry. Od dzisiaj znowu można wyruszyć w góry.







08:36 TRÓJMIASTO

Sopot i tamtejsza organizacja turystyczna przygotowały kodeks dobrych praktyk dla tak zwanego najmu krótkoterminowego - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa.



Proponują bezkontaktowe zameldowanie i wymeldowanie, płatność bezdotykową, a jeśli jakieś obiekty mają cechy hotelu - choćby zaaranżowaną recepcję czy zatrudniają pracowników - to w grę wchodzą wszelkie normy hotelowe. Chodzi m.in. o środki ochronne czy płyny dezynfekcyjne. Pościel czy ręczniki powinny trafiać do pralni chemicznej.



Po każdym wymeldowaniu gości zalecana jest dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy i wietrzenie pokoju. Oczywiście obowiązuje też bezwzględny zakaz przyprowadzania osób z zewnątrz.





08:30 PROTESTY W USA

Nazistowskie hasła w czasie protestu mieszkańców stanu Illinois w sprawie ponownego otwarcia gospodarki. Mieszkańcy domagali się od gubernatora zniesienia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. W Chicago protestowali imigranci z wielu państw, w tym z Polski.





08:19 NIEMCY

43 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6692.



Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 31 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Liczba ta spada trzeci dzień z rzędu. RKI zaznaczało już jednak wcześniej, że placówki zdrowia w weekend nie zawsze przesyłają pełne informacje dotyczące nowych infekcji i zgonów.



Minionej doby obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 679 osób, co oznacza spadek o 114 przypadków w stosunku do danych z niedzieli. Również dobowa liczba nowych infekcji maleje trzeci dzień z rzędu.



Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 163175.



Ok. 2200 chorujących na Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych - podał RKI. Ogółem wyzdrowiało 132,7 tys. zakażonych. Jest to 81 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.





08:05

Wyspowiadamy się z każdej złotówki wydanej na COVID - powiedział w rozmowie z poniedziałkowym "DGP" wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



Wiceszef resortu zdrowia był pytany m.in. jakimi kwotami obraca Ministerstwo Zdrowia, jeśli chodzi o codzienne zakupy. "Jeśli chodzi o wydatki samego Ministerstwa Zdrowia na środki ochrony osobistej, na zakup sprzętu - respiratory, kardiomonitory, testy - to jest to ponad 600 mln zł. Pierwsze zakupy, jako Ministerstwo Zdrowia, zrealizowaliśmy jeszcze w lutym" - powiedział.





08:00 KORONAWIRUS W USA

Z powodu koronawirusa śmierć może ponieść nawet 100 tys. Amerykanów - powiedział prezydent USA Donald Trump. Wyraził też opinię, że do końca roku powstanie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2.



Stracimy od 75, 80 do 100 tys. ludzi. To straszna sprawa - stwierdził Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. Wcześniejsze szacunki prezydenta mówiły o ok. 60-70 tys. ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych.



Łącznie od początku epidemii do niedzieli w USA odnotowano 67674 zgonów osób chorych na Covid-19 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W wystąpieniu w Mauzoleum Abrahama Lincolna w centrum Waszyngtonu prezydent USA ocenił, że szczepionka na koronawirusa powstanie do końca roku.

07:20 HOTELE NA NOWYCH ZASADACH

Od poniedziałku hotele i obiekty oferujące miejsca noclegowe znowu są czynne. Muszą spełniać jednak warunki bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego np. goście nie mogą korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.



07:00 KULTURA NA NOWYCH ZASADACH

Muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie od poniedziałku mogą wznowić działalność. Nie oznacza to nakazu ich otwarcia, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. W poniedziałek otwarty zostanie m.in. Zamek Królewski w Warszawie.



Zgodnie z decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie, w tym te, które znajdują się w galeriach handlowych.

06:34 WRACA FIZJOTERAPIA

Gabinety fizjoterapii od poniedziałku zostały otwarte, ale przy ograniczeniu zabiegów i terapii indywidualnej. Przestrzegać należy określonych rygorów sanitarnych, dezynfekować pomieszczenia i sprzęt po każdym pacjencie, stosować środki ochrony osobistej, wizyty umawiać w odstępach czasu - wyjaśnił dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.



Nadal niedostępnych będzie większość zabiegów fizykoterapeutycznych - ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia. Te zabiegi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem i jednocześnie sterylizacja urządzeń jest bardzo skomplikowana i trudna do wykonania po każdym pacjencie lub wykonuje się ją dla kilku pacjentów równocześnie.



06:20 WRACA SPORT

Od poniedziałku hotele i obiekty oferujące miejsca noclegowe znowu są czynne. Muszą spełniać jednak warunki bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego np. goście nie mogą korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.



Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Ich celem - jak podkreśla resort - jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.





05:38 WŁOSI LUZUJĄ OBOSTRZENIA