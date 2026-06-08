Czy w Krakowie potrzebne jest metro? Czy Strefa Czystego Transportu w obecnym kształcie powinna zostać zlikwidowana? Jak konieczne będą cięcia wydatków Krakowa? Między innymi o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michała Drewnickiego, kandydata PiS na prezydenta Krakowa.

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Michała Drewnickiego - kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa - zapytamy o wizję na rozwój miasta. Jakie będą pierwsze decyzje, które podjąłby jako prezydent?

Czy nowy prezydent przeprowadzi audyt miejskiego budżetu? Czy Kraków stać na metro i czy obniżka cen biletów MPK nie oznacza wstrzymania innych inwestycji?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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