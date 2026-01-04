Lotniska w Grecji mierzą się dziś z poważnymi utrudnieniami. Z powodu problemów technicznych związanych z kontrolą ruchu lotniczego samoloty przez pewien czas nie mogły normalnie startować i lądować. Sytuacja ma stopniowo wracać do normy, ale w rozkładach lotów wciąż widać duże opóźnienia.

Port lotniczy Ateny (zdj. arch.) / Shutterstock

"Informujemy, że z powodu problemów technicznych związanych z kontrolą ruchu lotniczego wszystkie przyloty i odloty są tymczasowo zawieszone" - taki komunikat pojawił się w niedzielę na stronie portu lotniczego Ateny. Po godz. 12 czasu polskiego przekazano, że trwa przywracanie funkcjonowania kontroli ruchu lotniczego i stopniowe wznawianie lotów.

"Trwają prace nad pełnym usunięciem problemów technicznych. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących lotu, prosimy o kontakt z linią lotniczą" - zapewniono. Na tablicach odlotów i przylotów tego stołecznego lotniska wciąż widoczne są duże opóźnienia.

Fraport Greece - operator 14 lotnisk w Grecji (m.in. Kos, Rodos, Korfu, Saloniki i Zakynthos) - informował o problemie technicznym wpływającym na częstotliwości radiowe w greckiej przestrzeni powietrznej. Jak wyjaśniono, może on powodować opóźnienia i zmiany w rozkładach lotów.

Wciąż nie podano, o jakie dokładnie problemy chodzi i co mogło je wywołać.