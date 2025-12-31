Lotnisko w Modlinie od wtorkowego wieczoru zmaga się z atakiem zimy. Dopiero tuż przed południem w środę przywrócono jego działalność operacyjną. Do południa jednak nie wystartował ani nie wylądował żaden samolot. W terminalu lotniska przebywa ok. 1000 pasażerów, którzy czekają na 6-7 lotów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że problematyczne okazały się zwały śniegu przy pasach startowych, których wysokość nie może przekraczać 60 cm.

Zdjęcie nadesłane od Słuchacza / Gorąca Linia RMF FM / RMF24

Paraliż modlińskiego lotniska

Lotnisko w Modlinie wznowiło działalność operacyjną w środę o godz. 11:35 - poinformował port lotniczy w komunikacie na Facebooku. Był on sparaliżowany od nocy z wtorku na środę w związku z intensywnymi opadami śniegu.

Na modlińskim lotnisku w środę do godz. 11:35 nie wystartował ani nie wylądował żaden samolot. Odśnieżanie płyty rozpoczęło się przed godz. 9:00. Początkowo podróżni nie otrzymali żadnych informacji, pasażerowie próbowali dowiedzieć się czegoś ze strony internetowej Flightradar - poinformowała PAP.

Ze strony podwarszawskiego lotniska wynika, że status "opóźniony" mają samoloty, które miały odlecieć z Modlina we wtorek o godz. 19:30 do Paryża, a także w środę o godz. 5:35 na lotnisko Malta, o 5:45 do Brukseli, o 5:45 na Maltę, o 6:20 do Lizbony, o 6:50 na Maltę, o 8:20 do Mediolanu, o 9:25 do Mediolanu.

Z tablicy odlotów wynika ponadto, że środowy odlot samolotu Air Arabia z Modlina do Szardży o godz. 11:45 został przeniesiony na Lotnisko Chopina.

Z kolei z tablicy przylotów wynika, że samolot z Mediolanu, który wylądować miał o 7:55, został przekierowany na lotnisko w Poznaniu, samolot, który miał przylecieć z Brukseli, został skierowany do Łodzi. Opóźniony jest również samolot z Bergen. Przekierowany na Lotnisko Chopina został też samolot z Szardży. Natomiast o godz. 12:30 oczekiwany w Modlinie jest samolot z Malty.

Zdjęcie nadesłane przez Słuchacza / Gorąca Linia RMF FM / RMF24

Problemem są zaspy przy pasach

Do sytuacji w modlińskim lotnisku odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Polityk przekazał, że od godz. 3:30 jest utrudnione funkcjonowanie lotniska ze względu na brak możliwości usuwania zasp przy pasach.

O ile usuwanie śniegu z pasów nie jest problemem dla tego lotniska, przepisy jasno mówią - zwały śniegu obok pasa nie mogą być wyższe niż 60 cm. Dopóki lotnisko nie upora się z tymi problemami, dopóty będą utrudnienia w ruchu - mówił na konferencji prasowej minister Klimczak.