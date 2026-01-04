Do czwartkowego popołudnia ma potrwać usuwanie skutków poważnej awarii energetycznej w Berlinie. Jej powodem był pożar na moście nad kanałem Tetlow. Władze miasta poinformowały, że przerwa w dostawach prądu to wynik celowego ataku, za który odpowiadają lewicowi ekstremiści.

Mieszkańcy Berlina czekają na autobus na nieoświetlonej z powodu awarii ulicy / FILIP SINGER / PAP/EPA

Pożar na moście nad kanałem Tetlow, którym biegło kilka kabli do pobliskiej elektrowni Lichterfelde, wybuchł w sobotę wczesnym rankiem.

Na początku awaria dotknęła ok. 45 tysięcy gospodarstw domowych i 2,2 tys. klientów komercyjnych w dzielnicach Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee i Lichterfelde.

Pojazdy służb w dzielnicy Zehlendorf / Odd ANDERSEN/AFP / East News

W nocy z soboty na niedzielę udało się przywrócić zasilanie dla około 7 tysięcy gospodarstw domowych i 150 przedsiębiorstw, głównie w dzielnicy Lichterfelde.

Z powodu awarii nie działają uliczne lampy oraz sygnalizacja świetlna. W niektórych domach, przy temperaturze na zewnątrz wynoszącej zero stopni Celsjusza, wyłączone są systemy grzewcze. Mogą występować także problemy z korzystaniem z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

Z powodu awarii nie działa m.in. sygnalizacja świetlna / FILIP SINGER / PAP/EPA

"Spodziewamy się pełnego przywrócenia dostaw dla wszystkich odbiorców do czwartkowego popołudnia" - podał w oświadczeniu operator Stromnetz Berlin. Będzie to wymagało położenia nowych kabli.

Służby apelują do dotkniętych awarią o udanie się do przyjaciół lub rodziny na kilka dni oraz o oszczędne korzystanie z telefonów komórkowych.

Awaria to wynik celowego ataku

Burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował, że rozległa przerwa w dostawach prądu w południowo-zachodniej części miasta to wynik celowego ataku, za który odpowiadają lewicowi ekstremiści. Władze niemieckiej stolicy potwierdziły autentyczność oświadczenia, w którym do spowodowania awarii przyznały się środowiska lewicowo-ekstremistyczne.

To jest nie do przyjęcia, po raz kolejny lewicowi ekstremiści atakują naszą sieć energetyczną i tym samym narażają ludzkie życie - powiedział szef władz miasta. Zauważył, że do podobnego incydentu doszło również we wrześniu 2025 r., gdy radykowałowie doprowadzili do awarii.

Również berlińska senator i była burmistrz miasta Franziska Giffey wskazała na umyślny charakter zdarzenia. Jak tłumaczyła, grube kable wysokiego napięcia zostały uszkodzone w wyniku wybuchów ładunków umieszczonych bezpośrednio pod nimi.