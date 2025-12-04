Czwartkowy poranek na lotnisku w podkrakowskich Balicach upływa pod znakiem poważnych utrudnień. Gęsta mgła spowodowała, że część lotów została odwołana, a pozostałe notują opóźnienia. Dodatkowe utrudnienia czekają dziś osoby korzystające ze stref non Schengen.

Mgła kolejny dzień z rzędu paraliżuje lotnisko w Balicach/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Kolejny dzień z rzędu mgła paraliżuje lotnisko w podkrakowskich Balicach. Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, odwołano między innymi poranne połączenia do Frankfurtu i Wiednia.

Opóźnienia z kolei dotyczą większości zaplanowanych na dziś lotów. Jak informują przedstawiciele lotniska, w większości przypadków odprawa prowadzona jest zgodnie z planem, jednak pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na start już na pokładach samolotów.

Dłuższe kolejki dla podróżujących poza strefę Schengen

Dodatkowe utrudnienia czekają od dziś osoby korzystające ze stref non Schengen. Od 4 grudnia krakowskie lotnisko wdraża nowy system rejestracji wjazdów i wyjazdów z Unii Europejskiej. System ten pozwala na rejestrację osób niebędących obywatelami państw unijnych, które udają się na krótki pobyt na terenie UE.

Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, "dodatkowy obowiązek będzie wiązał się z wydłużonym czasem kontroli granicznej pasażerów odlatujących poza strefę Schengen".

Podróżni planujący dzisiaj wylot z Balic powinni przygotować się na dłuższy czas oczekiwania zarówno przy odprawie, jak i podczas kontroli granicznej. Służby lotniskowe apelują o cierpliwość i zalecają wcześniejsze przybycie na lotnisko, szczególnie osobom podróżującym poza strefę Schengen.



