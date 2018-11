Donald Trump zdecydował się na odwołanie spotkania z Władimirem Putinem w związku z sytuacją po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej. Z kolei Petro Poroszenko wzywa kraje należące do NATO, do wysłania okrętów na Morze Azowskie. Napięcie na linii Rosja - Ukraina nie był jednak jedynym tematem dnia. Dowiedzieliśmy się również, że prawdopodobnie Polska była jednym z krajów, w których dochodziło do oszustw podatkowych dzięki transakcjom cum-ex, a krakowskie szopki zostały wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.

W czwartek wiele mówiło się o Ukrainie, ale nie był to jedyny szeroko komentowany temat / SHAWN THEW/ MYKOLA LAZARENKO / POOL/ Jacek Bednarczyk/ Andrzej Grygiel/ / PAP/EPA

Trump: Odwołuję spotkanie z Putinem na szczycie G20

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że odwołuje spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na szczycie G20 w Buenos Aires w związku z sytuacją po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej. Zapowiedział chęć spotkania, gdy sprawa zostanie rozwiązana.





Były szef KNF Marek Chrzanowski aresztowany

Podejrzany o przekroczenie uprawnień b. szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski (zgodził się na publikację nazwiska) został aresztowany na dwa miesiące. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w nocy uwzględnił złożony kilka godzin wcześniej wniosek w tej sprawie.

Prokuratura domagała się aresztowania Chrzanowskiego, uzasadniając to obawą matactwa i grożącą mu surową karą - do 10 lat więzienia. Innego zdania byli obrońcy Chrzanowskiego, według których nie było podstaw do stosowania wobec ich klienta środków zapobiegawczych.

Obrońcy Chrzanowskiego zapowiedzieli zaskarżenie decyzji o aresztowaniu ich klienta.

Petro Poroszenko wzywa NATO do wysłania okrętów na Morze Azowskie

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał kraje członkowskie NATO, a zwłaszcza Niemcy, do rozmieszczenia okrętów wojennych na Morzu Azowskim w celu wsparcia jego kraju w konfrontacji z Rosją.

Niemcy są jednym z naszych najbliższych sojuszników; mamy nadzieję, że kraje członkowskie NATO są obecnie gotowe do wysłania okrętów na Morze Azowskie w celu udzielenia pomocy Ukrainie i zapewnić jej bezpieczeństwo- powiedział Poroszenko w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild".

Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin "chce ni mniej ni więcej tylko okupować to morze (Azowskie). Jedynym językiem, który rozumie to jedność świata zachodniego- dodał.

Ukraińcy oskarżają Rosjan o blokowanie ich portów na Morzu Azowskim. Moskwa zaprzecza

Rosja zablokowała ukraińskie porty w Mariupolu i Berdiańsku nad Morzem Azowskim, zezwalając na pływanie po jego wodach jedynie statkom, które udają się do portów rosyjskich - taką informację przekazał minister infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omelan.

"Działania strony rosyjskiej świadczą o świadomej eskalacji napięcia na Morzu Azowskim oraz destabilizacji regionu. Cel jest oczywisty: zablokowanie pracy ukraińskich portów na Morzu Azowskim i stopniowe wyparcie Ukrainy z naszych legalnych terytoriów, zatwierdzonych prawem międzynarodowym" - przekonywał Omelan.

Strona rosyjska odrzuca zarzuty. Agencja TASS cytuje swoje źródło w służbach portowych, według którego "nikt nie blokuje żadnych okrętów", a służby działają zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi.

Według rozmówcy TASS, statki powinny zgłosić zamiar przepłynięcia przez Cieśninę Kerczeńską z 48-godzinnym wyprzedzeniem i potwierdzić go po 24 godzinach: "Statek składa zgłoszenie 48 godzin wcześniej i stoi, czekając na przejście".

Krakowskie szopki na liście dziedzictwa UNESCO!

Krakowskie szopkarstwo trafiło na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości! Taką decyzję podjęli podczas obrad na Mauritiusie członkowie komitetu UNESCO i jest to pierwszy polski wpis na tę prestiżową listę.

W tej chwili obejmuje ona około 400 wpisów dotyczących zjawisk kulturowych czy tradycji z całego świata: na Liście są m.in. joga z Indii, rumba z Kuby, portugalski śpiew fado, chińska kaligrafia i dieta śródziemnomorska.

A teraz również krakowskie szopkarstwo!

"To dla nas coś nieprawdopodobnego. Wpisujemy pierwszą wręcz krakowską tradycję, która jest mocno wpisana w krajobraz naszego miasta i jest ciągle kultywowana" - mówił RMF FM wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Wpisanie krakowskiego szopkarstwa na Listę oznacza prestiż - ale i możliwość pozyskania środków na jego rozwój.

Krakowskie szopki zaprezentowane na Rynku Głównym w 2017 roku / Jacek Skóra / RMF FM

Edycja genów dzieci w Chinach. Władze nakazały zawieszenie badań

Ministerstwo nauki i technologii ChRL nakazało zawieszenie badań zespołu naukowca He Jiankuia, który oburzył społeczność akademicką twierdzeniem, że zmodyfikował geny urodzonych niedawno bliźniaczek - poinformował wiceszef resortu Xu Nanping.

Ten opisywany przez media przypadek edycji genów dzieci to jawne naruszenie praw i regulacji obowiązujących w naszym kraju, jak również jawne złamanie uznanych w środowisku akademickim norm etycznych i moralnych- ocenił Xu w wywiadzie dla państwowej telewizji CCTV.

Bask Alex Txikon chce zdobyć zimą K2. Znamy szczegóły jego wyprawy

To już pewne. Alex Txikon zaatakuje zimą K2 i chce jako pierwszy w historii wejść na szczyt tego ostatniego niezdobytego o tej porze roku ośmiotysięcznika. Po kilku tygodniach spekulacji, Bask oficjalnie potwierdził to na konferencji prasowej. Przedstawił nie tylko skład uczestników swojej wyprawy, ale też pozostałe cele, które sobie postawił. Ekspedycja połączona będzie z licznymi badaniami naukowymi. Razem z Txikonem do Pakistanu polecą naukowcy, którzy między innymi zbadają jak zmiana klimatu wpływa na warunki na lodowcu Baltoro i K2. Do szczegółów dotarł dziennikarz RMF FM Michał Rodak.

Alex Txikon wyleci do Islamabadu w pierwszym tygodniu nowego roku - 2 stycznia. Jego podstawowym partnerem będzie Felix Criado, z którym wspinał się już w przeszłości. Wspólnie próbowali zdobyć K2 latem 2013 roku. Wtedy dotarli drogą klasyczną Żebrem Abruzzi na wysokość 7100 metrów. W 2015 roku - razem z kilkoma innymi wspinaczami - poprowadzili natomiast nowy wariant drogi na północnej ścianie Thalay Sagar (6904 m). Zespół Txikona i Criado uzupełni zimą na K2 ośmiu Szerpów.

Skandal cum-ex. Miliardowe wyłudzenia także w Polsce?

PE wezwał do przeprowadzenia dochodzenia, zmian w przepisach i wzmocnienia organów podatkowych w związku z oszustwami podatkowymi typu cum-ex, które szacuje się na 55 mld euro. Wśród krajów, w których doszło do wyłudzeń, rezolucja PE wymienia Polskę. O aferze pisał w październiku nasz dziennikarz Michał Zieliński.

Oszustwo podatkowe dzięki transakcjom cum-ex odkryto w 2012 roku. Ujawnili je dziennikarze śledczy z europejskiego centrum "Correctiv". Według ich szacunków miliardy euro strat poniosły z tego tytułu Niemcy, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Dania, Austria, Finlandia, Polska i Czechy, a poza UE Norwegia i Szwajcaria.

W transakcjach cum-ex chodziło o taki obrót akcjami, by ukryć tożsamość faktycznego właściciela i umożliwić obu lub wielu stronom uczestniczącym w procederze ubieganie się o zwrot podatku od zysków kapitałowych, który został zapłacony tylko raz.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Wniosek o wotum nieufności to prawo opozycji

Wniosek o wotum nieufności to prawo opozycji, z którego powinniśmy korzystać, jeżeli chcemy mieć pana premiera na jakiś czas na wyłączność - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pan premier nam odpowie i odniesie się do poważnych zastrzeżeń, które mamy do tego, co robi jego rząd. Skoro nie możemy od pana premiera w żaden inny sposób uzyskać odpowiedzi, to on będzie się musiał przygotować do tego (wystąpienia w Sejmie - przyp. red.) - tłumaczyła w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Nie wiem, czy moi koledzy z Nowoczesnej przejdą do Platformy. Na pewno Nowoczesna ma problem, z którym musi się uporać - to, co stało się na Śląsku, to bolesny cios - mówiła Kidawa-Błońska. Na pana Kałużę głosowali wyborcy, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, na pewno nie głosowaliby na PiS. Nowoczesna z tym problemem musi sobie poradzić. Życzę, żeby było jak najlepiej - zapewniała. Na pewno będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy mają te same cele co my - deklarowała wicemarszałek Sejmu.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Wniosek o wotum nieufności to prawo opozycji Karolina Bereza /RMF FM

Orlen podpisał umowę z Williamsem! Kubica ma wsparcie polskiego koncernu

Polski Koncern Naftowy Orlen podpisał umowę z teamem Formuły 1 Williams Racing. Będzie sponsorował powrót Roberta Kubicy na tory wyścigowe. To o czym wcześniej pierwsi informowaliśmy nieoficjalnie teraz stało się oficjalnie ogłoszonym faktem.



Bartosz Kurek odchodzi ze Stoczni Szczecin! Kontrakt rozwiązany

Bartosz Kurek rozstał się ze Stocznią Szczecin. Jak poinformował klub, kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Nie jest jednak tajemnicą, że szczeciński klub ma poważne problemy finansowe. W ślady Kurka poszli też: Aleksander Maziarz, Lukas Tichacek i Nicholas Hoag.

Sam Kurek może natomiast już wkrótce zasilić szeregi Asseco Resovii Rzeszów, albo klubu z Włoch lub Rosji.

Rabiej obiecuje, że w Warszawie nie będzie drugiego Neapolu

Rabiej: Nie zafundujemy Warszawie drugiego Neapolu Michał Dukaczewski /RMF FM

"Nie zafundujemy Warszawie drugiego Neapolu. Mieszkańcy mogą spać spokojnie. Będziemy odbierać od warszawiaków śmieci tak, jak są odbierane do tej pory - mimo komplikacji, które wynikają ustawy i z tego, że ministerstwo odpowiedzialne za wprowadzenie tej ustawy nie przeprowadziło tego właściwie" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. "Panujemy nad sytuacją. Straszenie przez pana ministra (ministra środowiska Henryka Kowalczyka - przyp. red.) warszawiaków tym, że będziemy mieli drugi Neapol, Sofię, Madryt czy cokolwiek, jest niestosowne" - dodał.





Kontrowersyjne działania Jugendamtów. PE przyjął rezolucję

PE w głosowaniu przyjął rezolucję ws. kontrowersyjnych działań niemieckich Urzędów ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamtów) w transgranicznych sporach rodzinnych o dzieci. Europosłowie wzywają KE do kontroli i wykrywania dyskryminacyjnych procedur stosowanych przez te urzędy.

Projekt rezolucji powstał, gdyż do komisji petycji PE dotarło wiele petycji w sprawie domniemanej systematycznej dyskryminacji przez Jugendamty rodziców, niebędących obywatelami niemieckimi, w transgranicznych sporach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i opieki nad dziećmi.

W przyjętej rezolucji europosłowie wzywają Komisję Europejską, by zapewniła przeprowadzanie dokładnych kontroli służących wykrywaniu dyskryminacyjnych procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego, w tym przez Jugendamt, w transgranicznych sporach rodzinnych.