Prezydent USA Donald Trump poinformował, że odwołuje spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na szczycie G20 w Buenos Aires w związku z sytuacją po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej. Zapowiedział chęć spotkania, gdy sprawa zostanie rozwiązana.

Donald Trump / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA

W związku z faktem, że ani okręty nie zostały zwrócone ani marynarze odesłani Ukrainie przez Rosję, zadecydowałem, że najlepiej dla wszystkich zainteresowanych stron będzie, gdy odwołam zaplanowane wcześniej spotkanie w Argentynie z Prezydentem Władimirem Putinem - napisał na Twitterze amerykański szef państwa.

Z niecierpliwością czekam na kolejny znaczący Szczyt, jak tylko sytuacja zostanie rozwiązana! - podkreślił Trump.

Kreml poinformował, że nie otrzymał od USA oficjalnej informacji w tej sprawie. Jeśli informacja o odwołaniu przez Trumpa tego spotkania jest prawdą, to przywódca Rosji będzie miał kilka dodatkowych godzin na inne spotkania na marginesie szczytu - powiedział przedstawiciel Kremla Dmitrij Pieskow.

W niedzielę rosyjskie siły ostrzelały okręty ukraińskie w Cieśninie Kerczeńskiej łączącej Morze Azowskie z Czarnym. Rosjanie zatrzymali jednostki i 24 ukraińskich marynarzy, którym Moskwa zarzuca nielegalne przekroczenie swojej granicy państwowej.

Rosja twierdzi, że ukraińskie okręty wpłynęły na jej wody terytorialne, czyli 12-milowy pas wód przybrzeżnych. Ukraińska marynarka wojenna ocenia, że jednostki dokonały tzw. nieszkodliwego przepływu, czyli dozwolonej przez prawo szybkiej i nieprzerwanej żeglugi przez morze terytorialne.

Rosja nadal chce spotkania

Mimo odwołania spotkania przed Donalda Trumpa, rosyjska dyplomacja uznała, że prezydenci powinni się spotkać, aby omówić kwestię układu INF.



Rosyjska dyplomacja, jak pisze Reuters, jest jednak zdania, że do spotkania obu przywódców powinno dojść jak najszybciej, gdyż do omówienia jest sprawa traktatu INF, mówiącego o likwidacji arsenałów nuklearnych oraz rakiet pośredniego i średniego zasięgu. Kilka tygodni temu Donald Trump zapowiedział wycofanie USA z tego układu.



Nadal chcemy rozmawiać o INF. To bardzo ważne. Potrzebujemy spotkania pełnowymiarowego, takiego jak w lipcu w Helsinkach - twierdzą źródła dyplomatyczne w Rosji, na które powołuje się Reuters.



Traktat INF został zawarty w 1987 roku przez prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Przewiduje likwidację arsenałów nuklearnych rakiet pośredniego i średniego zasięgu, a także zabrania ich produkcji, przechowywania i stosowania.







(az)