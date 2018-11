Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał kraje członkowskie NATO, a zwłaszcza Niemcy, do rozmieszczenia okrętów wojennych na Morzu Azowskim w celu wsparcia jego kraju w konfrontacji z Rosją.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko / MYKOLA LAZARENKO / HANDOUT / PAP/EPA

Niemcy są jednym z naszych najbliższych sojuszników; mamy nadzieję, że kraje członkowskie NATO są obecnie gotowe do wysłania okrętów na Morze Azowskie w celu udzielenia pomocy Ukrainie i zapewnić jej bezpieczeństwo - powiedział Poroszenko w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild".

Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin "chce ni mniej ni więcej tylko okupować to morze (Azowskie). Jedynym językiem, który rozumie to jedność świata zachodniego - dodał.

"Putin chce całej Ukrainy, uważa nas za kolonię"

Poroszenko podkreślił, że Ukraina nie może "akceptować takiej agresywnej polityki Rosji". Najpierw był Krym, późnej wschód Ukrainy, a teraz chce on (Putin) Morza Azowskiego - stwierdził prezydent Ukrainy.

Zdaniem Poroszenki "Niemcy powinny zadać sobie pytanie: co następnie zrobi Putin jeśli go nie zatrzymamy". Wyraził pogląd, że "Putin chce powrotu byłego imperium rosyjskiego". Krym, Donbas; on chce całego kraju (Ukrainy) - powiedział Poroszenko.

Jako rosyjski car, to czego on chce, jego imperium, nie może funkcjonować bez Ukrainy. On nas uważa za kolonię - dodał ukraiński prezydent.

Poroszenko zakończył wywiad apelem do niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. W 2015 r. uratowała już nasz kraj negocjacjami w Mińsku i mamy nadzieję, że udzieli nam jeszcze raz podobnie silnego wsparcia, razem z naszymi innymi sojusznikami - stwierdził.

Ukraina ogłosiła stan wojenny po niedzielnym ataku rosyjskich służb granicznych, które ostrzelały trzy ukraińskie okręty w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej, łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim.

Ukraińskie jednostki, które zmierzały do portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, chciały przepłynąć pod mostem nad cieśniną, jednak nie dostały na to pozwolenia. Według władz w Kijowie atak Rosjan nastąpił na wodach neutralnych.

Ukraina wskazuje, że ma z Rosją umowę z 2003 roku dotyczącą Morza Azowskiego, na podstawie której oba państwa uważają Morze Azowskie i Cieśninę Kerczeńską za swoje terytorium wewnętrzne. Oba kraje mają tam też swobodę żeglugi.

Władimir Putin powtórzył w środę, że siły rosyjskie "wykonały swój obowiązek" zatrzymując siłą trzy jednostki ukraińskie oraz ich załogi bowiem "wpłynęły one na wody terytorialne Rosji w tym miejscu, gdzie wody te znajdowały się zawsze" oraz "nie odpowiadały na zapytania naszych pograniczników".

Zdaniem prezydenta Rosji incydent na Morzu Czarnym był "prowokacją" , zorganizowaną przez ukraińskie władze przed wyborami prezydenckimi i "obliczoną na to, by wykorzystać ją jako pretekst" do wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie.

(mpw)