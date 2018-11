To już pewne. Alex Txikon zaatakuje zimą K2 i chce jako pierwszy w historii wejść na szczyt tego ostatniego niezdobytego o tej porze roku ośmiotysięcznika. Po kilku tygodniach spekulacji, Bask oficjalnie potwierdził to na konferencji prasowej. Przedstawił nie tylko skład uczestników swojej wyprawy, ale też pozostałe cele, które sobie postawił. Ekspedycja połączona będzie z licznymi badaniami naukowymi. Razem z Txikonem do Pakistanu polecą naukowcy, którzy między innymi zbadają jak zmiana klimatu wpływa na warunki na lodowcu Baltoro i K2. Do szczegółów dotarł dziennikarz RMF FM Michał Rodak.

Plan Txikona zakłada dojście do bazy przez lodowiec Baltoro w 10 dni / Alamy / PAP/EPA

Alex Txikon wyleci do Islamabadu w pierwszym tygodniu nowego roku - 2 stycznia. Jego podstawowym partnerem będzie Felix Criado, z którym wspinał się już w przeszłości. Wspólnie próbowali zdobyć K2 latem 2013 roku. Wtedy dotarli drogą klasyczną Żebrem Abruzzi na wysokość 7100 metrów. W 2015 roku - razem z kilkoma innymi wspinaczami - poprowadzili natomiast nowy wariant drogi na północnej ścianie Thalay Sagar (6904 m). Zespół Txikona i Criado uzupełni zimą na K2 ośmiu Szerpów.

Wyprawa potrwa od stycznia do marca. Po dotarciu do Islamabadu, a później do Skardu, plan Txikona zakłada dojście do bazy przez lodowiec Baltoro w 10 dni. Później zespół czeka zakładanie obozów i przygotowanie drogi na szczyt. Zespół najprawdopodobniej będzie się wspinał Żebrem Abruzzi, czyli klasyczną drogą, na którą ubiegłej zimy przenieśli się polscy himalaiści w decydującej fazie wyprawy organizowanej przez Polski Himalaizm Zimowy. Możliwy atak szczytowy zespołu Txikona planowany jest z obozu czwartego na wysokości około 8000 metrów.

Ta ekspedycja ma jednak nie tylko cel sportowy. Ma być także okazją do zwrócenia uwagi na problemy z zanieczyszczeniem środowiska. Wyprawa ma korzystać w bazie z paneli słonecznych i wiatraków, by podkreślić, że himalaiści działający w najwyższych górach powinni być wrażliwi na zmiany klimatyczne. Zastosowane rozwiązania mają zmniejszyć zużycie paliwa w bazie o około 15-20 procent, ograniczona ma też być liczba odpadów. W kilku miejscach, na różnych wysokościach, stanąć mają także stacje meteorologiczne, które mają pomóc w zbieraniu danych o pogodzie i zimie w najwyższych górach.

Wyprawa będzie połączona z realizacją projektu BALELUR, prowadzonego przez Baskijskie Centrum Badań nad Klimatem. W ekspedycji weźmie udział kilku naukowców. Będą oni badać wpływ zmian klimatu na rejon lodowca Baltoro i K2. Mają przy tym ściśle współpracować z zespołem himalaistów. Drugi z projektów badawczych to "K2-Xtreme Genetics Project". Ma to być pionierska analiza wpływu, jaki wywiera na człowieka brak tlenu na dużej wysokości w ekstremalnych zimowych warunkach. Danymi zajmie się zespół z Instytutu Badań Biomedycznych szpitala Sant Pau w Barcelonie, pod kierownictwem doktora Jose Manuela Sorii, we współpracy z Emmą Roca z politechniki w Barcelonie oraz doktor Laurą Pelegrin z zespołem okulistycznym szpitala klinicznego w Barcelonie.

Alex Txikon / Alex Txikon /

Do filmowania i mapowania lodowca Baltoro użyte zostaną drony. We współpracy z dwoma uczelniami z Kraju Basków zespół Alexa Txikona będzie z kolei testował w najtrudniejszych warunkach sprzęt ratownictwa górskiego najnowszej technologii.

Dodatkowo hiszpańscy sponsorzy wyprawy wsparli lokalną pakistańską fundację. Dostarczą mieszkańcom regionu pół tony produktów medycznych, a także systemy wytwarzania energii. Wyprawowy lekarz będzie prowadził szkolenia dla pracowników lokalnej służby zdrowia oraz zajęcia edukacyjne dla kobiet.

Pierwszy zimowy zdobywca Nanga Parbat

Alex Txikon to 37-letni himalaista z Lemoa w Kraju Basków. Jest najmłodszym z trzynaściorga rodzeństwa. Zdobył 11 z 14 ośmiotysięczników. Jako 3-latek wszedł razem z bratem Javim na baskijską górę Gorbea (1481 metrów). W wieku 21 lat zdobył już swój pierwszy ośmiotysięcznik - Broad Peak. Od tego czasu wziął udział w ponad 30 górskich wyprawach.

Jak widać, Txikon zdobywa i wielkie, i małe szczyty / Alex Txikon /

Największy sukces odniósł w lutym 2016 roku. Razem z Włochem Simone Moro i Pakistańczykiem Alim Sadparą dokonał wtedy pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat. Dwie kolejne zimy poświęcił natomiast na wyprawy na Mount Everest. Jako pierwszy w historii próbował wejść zimą na najwyższy szczyt świata bez wspomagania dodatkowym tlenem z butli.

Rosjanie też chcą zaatakować K2

Wszystko wskazuje na to, że Bask spotka pod K2 członków ekspedycji złożonej z himalaistów z Rosji, Kazachstanu i Kirgizji. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Rodak, zamierzają się oni pojawić w bazie około 12 stycznia.