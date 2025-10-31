Smyk Holding oraz jego główny akcjonariusz AMC V Gandalf zdecydowali o odstąpieniu od planowanego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka nie wyklucza jednak powrotu do swoich planów w przyszłości. Decyzja zapadła po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, który nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.





/ Shutterstock

Decyzja o wycofaniu IPO

Smyk Holding poinformował, że rezygnuje z przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO - Initial Public Offering). Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, po analizie wyników procesu budowy księgi popytu uznano, że transakcja nie mogłaby zostać przeprowadzona na warunkach satysfakcjonujących dla spółki oraz jej głównego akcjonariusza.

Prezes Smyka, Michał Grom, podkreślił, że spółka miała okazję zaprezentować inwestorom swój model biznesowy oraz plany dalszego rozwoju w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przychody firmy wzrosły z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 roku.

Zwrot środków dla inwestorów

W związku z rezygnacją z IPO, inwestorzy indywidualni, którzy złożyli zapisy na akcje Smyka w dniach 23-29 października 2025 roku, otrzymają zwrot wpłaconych środków najpóźniej w ciągu siedmiu dni od publikacji informacji o decyzji. Cena maksymalna za akcję została wcześniej ustalona na poziomie 13 zł, a liczba oferowanych akcji miała stanowić około 45 proc. kapitału zakładowego spółki.Smyk planował pozyskać z emisji nowych akcji około 150 mln zł, które miały zostać przeznaczone na spłatę części zadłużenia bankowego oraz finansowanie dalszego rozwoju grupy.

Firma działa na rynku produktów dla dzieci, oferując szeroki asortyment odzieży, obuwia, zabawek, artykułów szkolnych i akcesoriów dziecięcych.Według danych z raportu firmy OC&C, w 2024 roku Smyk posiadał 14,3 proc. udziału w głównym rynku docelowym w Polsce. Grupa prowadzi działalność również w Rumunii, gdzie posiada 35 sklepów, oraz w ograniczonym zakresie na Ukrainie (12 sklepów).

Wyniki finansowe

W pierwszym półroczu 2025 roku przychody Smyka wyniosły około 985,1 mln zł, co oznacza wzrost o 0,5 proc. rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął około 15 mln zł, podczas gdy rok wcześniej spółka odnotowała stratę na poziomie 12,3 mln zł.