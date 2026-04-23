Od dziś założenie firmy w Polsce staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala na rejestrację działalności gospodarczej online. O szczegółach poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala na rejestrację działalności gospodarczej online

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ogłosił uruchomienie nowej usługi w aplikacji mObywatel. Od teraz każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający mDowód i aktywny profil zaufany, może założyć własną firmę bez wychodzenia z domu. Proces, który do tej pory wymagał wizyt w kilku urzędach i oczekiwania w kolejkach, został ograniczony do kilku kliknięć w aplikacji.

Założenie firmy staje się nie tyle proste, co banalne: kilka kliknięć, zaznaczenie kodów PKD, złożenie wniosku, możliwość elektronicznego podpisu i dostajemy potwierdzenie, że firma została założona - podkreślił minister cyfryzacji.

Jak założyć firmę, korzystając z mObywatela?

Z nowej funkcji mogą skorzystać osoby, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie. Użytkownik wypełnia formularz CEIDG-1, podpisuje go elektronicznie i wysyła bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z poziomu aplikacji mObywatel.

Część danych pobierana jest automatycznie z rejestrów państwowych, a użytkownik samodzielnie wskazuje m.in. adres prowadzenia działalności, kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy. Elementem procesu jest również założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie już posiadanego adresu u dostawcy niepublicznego.

Wszystko online i bez kolejek

Cały proces odbywa się w pełni online - od przygotowania wniosku, przez podpisanie go profilem zaufanym, aż po wysłanie do CEIDG. Status rejestracji można na bieżąco sprawdzać w aplikacji, a użytkownicy wkrótce będą otrzymywać powiadomienia push o zmianach statusu wniosku, aktywacji firmy czy ewentualnym odrzuceniu zgłoszenia.

Dotychczas w usłudze "Firma" w mObywatelu można było sprawdzić dane firmy, pobrać zaświadczenie czy zweryfikować jej status.

Za pośrednictwem mObywatela można obecnie zarejestrować działalność gospodarczą. Pozostałe formalności, takie jak zgłoszenie do ZUS czy rejestracja jako podatnik VAT, można załatwić w urzędzie lub online na biznes.gov.pl.

Minister Gawkowski zapowiedział również, że w najbliższych tygodniach w aplikacji pojawią się kolejne udogodnienia, m.in. związane z Krajowym Rejestrem Sądowym.