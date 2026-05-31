Ma zaledwie 700 mieszkańców, ale co roku odwiedza je ponad 5 milionów ludzi. Szwedzkie miasteczko Ullared stało się absolutnym fenomenem na handlowej mapie świata. Wszystko za sprawą Gekås – największego domu towarowego w Europie, gdzie zakupy trwają średnio pięć godzin, roczne obroty liczy się w miliardach złotych, a gigantyczne kolejki przechodzą już do historii.
Kiedy myślimy o turystycznych atrakcjach Szwecji, na myśl przychodzą nam malownicze stare miasta, zamki czy urokliwe parki narodowe. Tymczasem od lat jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju jest... dom towarowy Gekås, położony w niewielkim miasteczku Ullared. Choć samo Ullared liczy zaledwie 705 mieszkańców (stan na 2018 rok), rocznie przybywa tu aż 5 milionów osób - to więcej niż liczba turystów odwiedzających wiele znanych europejskich miast.
Historia Gekås rozpoczęła się skromnie - od niewielkiego sklepu mieszczącego się na parterze willi. Dziś to prawdziwy gigant handlu detalicznego, często określany mianem "szwedzkiego Walmartu".
W 2025 roku sklep odwiedziło aż 4 miliony klientów, którzy zostawili w kasach łącznie 7 miliardów koron szwedzkich - to równowartość około 2,93 miliarda złotych.
Najwyższy dzienny utarg padł 8 listopada 2025 roku - tego dnia klienci wydali aż 56 milionów koron szwedzkich, czyli ok. 23,5 miliona złotych. Równie imponujące są liczby dotyczące frekwencji. 30 lipca 2019 roku sklep odwiedziło aż 29 200 osób w ciągu jednego dnia, a rekordowo długa kolejka - mierząca aż 1,4 kilometra - utworzyła się 30 października 2010 roku.
Jak czytamy na stronie internetowej Gekås, przeciętny klient to 43-letnia kobieta, która w sklepie spędza niemal pięć godzin.
Gekås Ullared to prawdziwe imperium handlu. Sklep dysponuje powierzchnią 45 000 m², 82 kasami i jest w stanie pomieścić jednocześnie 8 900 klientów. Statystyki robią ogromne wrażenie. Każdego roku sprzedaje się tu między innymi:
- 10,5 miliona par skarpet,
- 4,8 miliona zabawek,
- 5,3 tony słodyczy luzem tygodniowo,
- 380 milionów arkuszy papieru do pakowania prezentów rocznie,
- 6 700 opakowań chusteczek do okularów tygodniowo,
- 138 ton ekologicznych bananów rocznie.