Jakie ceny zobaczymy we wtorek na stacjach benzynowych? Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,26 zł. Oznacza to niewielkie spadki w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Rzecznik resortu energii Grzegorz Łaguna zapowiedział niedawno, że nie ma mowy o przedłużeniu już teraz funkcjonowania rządowego pakietu CPN na całe wakacje.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek. Znajdziemy w nim maksymalne ceny na środę.

Dlaczego wprowadzono maksymalne ceny paliw?

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych. To przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Odpowiedzią na sytuację na rynku paliw jest rządowy pakiet regulacji "Ceny Paliwa Niżej".

Surowa kara za sprzedaż paliwa po zawyżonej cenie

Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę.

Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Do kiedy będzie obowiązywał pakiet CPN?

Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co dwa tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzje w sprawie pakietu CPN na całe wakacje - zapowiedział w ubiegły piątek rzecznik resortu energii Grzegorz Łaguna. Ministerstwo Energii musi brać pod uwagę zarówno sytuację na rynku, jak i odpowiedzialność za budżet państwa - dodał.

Ewentualne wychodzenie z pakietu powinno odbywać się stopniowo i po analizie sytuacji geopolitycznej.

Rozmowy w tej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, cały czas trwają - dodał rzecznik.