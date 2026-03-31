Minister energii podał maksymalną cenę detaliczną paliw w Polsce na środę, 1 kwietnia. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Minister Energii Miłosz Motyka podał maksymalną cenę detaliczną paliw obowiązującą w kraju na dzień 1 kwietnia 2026 r.
Cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena dla benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa 6,81 zł za litr, a cena maksymalna dla oleju napędowego wyniesie 7,66 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.
We wtorek (31 marca) litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł a oleju napędowego - 7,60 zł.
Rząd wprowadził w życie tzw. Pakiet CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej. Zgodnie z nowymi przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Ceny te będą obowiązywać od dnia następnego po publikacji obwieszczenia w Monitorze Polskim. Obniżkami nie zostało objęte LPG, ale w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka przekonywał, że rząd się tym zajmie.
W przypadku ogłoszenia ceny maksymalnej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
W niedzielę 29 marca weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.
Od poniedziałku 30 marca obowiązuje też rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.
W sobotę wieczorem opublikowano ponadto rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług na paliwa. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br.