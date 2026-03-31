Minister energii podał maksymalną cenę detaliczną paliw w Polsce na środę, 1 kwietnia. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł.

Stacja paliw Orlen / Darek Delmanowicz / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena dla benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa 6,81 zł za litr, a cena maksymalna dla oleju napędowego wyniesie 7,66 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

We wtorek (31 marca) litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł a oleju napędowego - 7,60 zł.

Rządowy pakiet CPN

Rząd wprowadził w życie tzw. Pakiet CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej. Zgodnie z nowymi przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Ceny te będą obowiązywać od dnia następnego po publikacji obwieszczenia w Monitorze Polskim. Obniżkami nie zostało objęte LPG, ale w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka przekonywał, że rząd się tym zajmie .

W przypadku ogłoszenia ceny maksymalnej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W niedzielę 29 marca weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Co składa się na cenę paliwa? / Michał Czernek / PAP

Od poniedziałku 30 marca obowiązuje też rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

W sobotę wieczorem opublikowano ponadto rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług na paliwa. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br.