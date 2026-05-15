Za ile zatankujemy w najbliższy weekend? Są ważne wieści dla kierowców. Minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw w Polsce, które obowiązywać będą od soboty do poniedziałku.

  • Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6,37 zł za litr, benzyny 98 - 6,93 zł, oleju napędowego - 6,82 zł.
Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii. 

Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w porównaniu z piątkiem.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. 

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak ustalana jest cena maksymalna?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

