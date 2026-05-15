Za ile zatankujemy w najbliższy weekend? Są ważne wieści dla kierowców. Minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw w Polsce, które obowiązywać będą od soboty do poniedziałku.
- Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6,37 zł za litr, benzyny 98 - 6,93 zł, oleju napędowego - 6,82 zł.
- Kolejna aktualizacja maksymalnych cen paliw ogłoszona będzie w poniedziałek i dotyczyć będzie wtorku.
Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii.
Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w porównaniu z piątkiem.