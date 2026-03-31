​Od 1 lipca 2026 roku w Holandii zacznie obowiązywać opłata drogowa dla samochodów ciężarowych. Każdy właściciel ciężarówki będzie płacił za przejechany kilometr. Opłata obejmie niemal wszystkie autostrady w Holandii oraz wybrane drogi prowincjonalne i gminne. Co musisz wiedzieć, zanim wjedziesz? Sprawdź.

Od 1 lipca 2026 r. ciężarówki kategorii N2 i N3 będą płacić za każdy przejechany kilometr w Holandii.

Każda ciężarówka musi posiadać działające OBU od zatwierdzonego dostawcy. Więcej dowiesz się z tekstu.

Dotychczas obowiązująca eurowinieta przestanie funkcjonować 1 lipca 2026 roku. Szacuje się, że rocznie z holenderskich dróg korzysta ponad 725 tys. unikalnych zagranicznych ciężarówek.

Nowa opłata drogowa obejmie wszystkie ciężarówki kategorii N2 i N3, czyli pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Aby możliwe było uiszczanie opłat, każdy pojazd będzie musiał posiadać działające urządzenie pokładowe (OBU), które rejestruje przebyty dystans.

Dostawcy urządzeń OBU

Właściciele ciężarówek muszą zawrzeć umowę z dostawcą usług, który dostarczy urządzenie OBU i obsłuży płatności. W Holandii nie będzie możliwości zakupu biletów na pojedyncze trasy.

System oferuje dwa typy dostawców:

Dostawcy EETS - urządzenia działające w wielu krajach, często powiązane z operatorami kart paliwowych.

NedLinq - urządzenia działające wyłącznie w Holandii, z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego w razie awarii.

Wielu zagranicznych właścicieli ciężarówek posiada już OBU, które można rozszerzyć o obsługę Holandii. Urządzenia od niemieckich i belgijskich dostawców, takich jak Toll Collect czy Satellic, nie będą działać w Holandii.

Opłata drogowa w Holandii od 1 lipca

Nowy system ma na celu naliczanie opłat za każdy przejechany kilometr oraz wspieranie bardziej zrównoważonego transportu. Stawki zależą od masy pojazdu, klasy emisji CO2 i klasy Euro. Lżejsze i bardziej ekologiczne pojazdy będą płacić mniej.

Część wpływów z opłat drogowych przeznaczona jest na dotacje wspierające modernizację sektora transportowego i inwestycje w pojazdy napędzane czystą energią.

Od 1 lipca 2026 roku każda ciężarówka wjeżdżająca do Holandii musi mieć aktywne urządzenie OBU od zatwierdzonego dostawcy. Brak OBU grozi grzywną. Holandia będzie rygorystycznie egzekwować przestrzeganie nowych przepisów od pierwszego dnia obowiązywania systemu.