Wybuch pieca w hali produkcyjnej w Woli Pękoszewskiej w powiecie skierniewickim (Łódzkie). Kocioł do suszenia warzyw wystrzelił ponad sto metrów ponad wysokość hali i zniszczył budynek.

W Woli Pękoszewskij doszło do groźnego wybuchu

Wybuch pieca w hali produkcyjnej w Woli Pękoszewskiej w powiecie skierniewickim w Łódzkiem.

Hala produkcyjna w gospodarstwie rolnym została poważnie zniszczona.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 19.

Mieszkańcy byli przerażeni hukiem i odłamkami, które spadły wokół hali - relacjonuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Strażacy potwierdzają, że siła wybuchu urządzenia była tak duża, że wyniosła kocioł 130 metrów ponad budynek. Hala produkcyjna w gospodarstwie rolnym została zniszczona.

Doszło tam prawdopodobnie do awarii urządzenia grzewczego. Nikomu nic się nie stało - powiedział RMF FM starszy kapitan Bartłomiej Wójcik z KM PSP w Skierniewicach.

Na miejscu był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zadecyduje, czy zniszczony budynek nadaje się do remontu, czy do rozbiórki.

W wyniku wybuchu doszło też do pożaru trawy, ale na szczęście udało się go szybko opanować.