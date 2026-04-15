Wybuch pieca w hali produkcyjnej w Woli Pękoszewskiej w powiecie skierniewickim (Łódzkie). Kocioł do suszenia warzyw wystrzelił ponad sto metrów ponad wysokość hali i zniszczył budynek.
Hala produkcyjna w gospodarstwie rolnym została poważnie zniszczona.
Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 19.
Mieszkańcy byli przerażeni hukiem i odłamkami, które spadły wokół hali - relacjonuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.
Strażacy potwierdzają, że siła wybuchu urządzenia była tak duża, że wyniosła kocioł 130 metrów ponad budynek. Hala produkcyjna w gospodarstwie rolnym została zniszczona.
Doszło tam prawdopodobnie do awarii urządzenia grzewczego. Nikomu nic się nie stało - powiedział RMF FM starszy kapitan Bartłomiej Wójcik z KM PSP w Skierniewicach.
Na miejscu był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zadecyduje, czy zniszczony budynek nadaje się do remontu, czy do rozbiórki.
W wyniku wybuchu doszło też do pożaru trawy, ale na szczęście udało się go szybko opanować.
