Zmiana wieku emerytalnego to drażliwy temat, zarówno dla polityków, jak i pozostałych obywateli. A czego chcą obywatele? Znamy wyniki najnowszego sondażu.

53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", opublikowanego w poniedziałkowym wydaniu dziennika.

Jak zauważa "Rz", większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. "Eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę" - pisze gazeta.

Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Określenia wieku emerytalnego na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych. "Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc." - pisze dziennik.

Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.

Jak pisze "Rz", zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem - jak zauważa gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD. Pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.