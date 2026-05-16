Wieżowiec Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej osiągnął 394 metry. Do 2028 roku ma przekroczyć 1 000 metrów, stając się najwyższym budynkiem na świecie

Jeddah Tower, powstający w Dżuddzie nad Morzem Czerwonym wieżowiec, ma szansę zdetronizować dubajski Burdż Chalifa jako najwyższy budynek na świecie. Aktualnie osiągnął 394 metry, co już czyni go jednym z najwyższych obiektów w regionie. Według planów, po ukończeniu w 2028 roku jego wysokość przekroczy 1 000 metrów, co będzie absolutnym rekordem w historii budownictwa.

Projekt Jeddah Tower to nie tylko prestiżowy wyścig w pionie, ale także wyraz ambicji Arabii Saudyjskiej, która dąży do umocnienia swojej pozycji lidera innowacyjnej architektury oraz nowoczesnego planowania urbanistycznego. Wieżowiec ma być centralnym punktem powstającej dzielnicy Jeddah Economic City, która ma przyciągać inwestorów oraz turystów z całego świata.

Inżynieryjne wyzwania i przełomowe rozwiązania

Budowa Jeddah Tower rozpoczęła się w 2013 roku, jednak jej realizacja nie była pozbawiona trudności. Na przestrzeni lat inwestycja napotkała na poważne opóźnienia związane z aresztowaniami kluczowych osób odpowiedzialnych za projekt oraz trudnościami wywołanymi przez pandemię Covid-19. Mimo to prace budowlane są kontynuowane, a tempo robót wzrasta wraz z powrotem stabilności gospodarczej i politycznej w regionie.

Wieżowiec będzie wyposażony w nowoczesne windy, które mają przemieszczać się z prędkością nawet 10 metrów na sekundę. Specjalnie zaprojektowane fundamenty oraz konstrukcja odporna na ekstremalne warunki pogodowe to tylko niektóre z innowacji, które pozwolą budynkowi osiągnąć rekordową wysokość.

Niezrównane widoki i nowa atrakcja turystyczna



lustracja przedstawiająca, jak ma wyglądać Jeddah Tower po ukończeniu /GREGOIRE CIRADE/Science Photo Library /East News

Jednym z najbardziej spektakularnych elementów wieżowca będzie taras widokowy, zlokalizowany ponad 1 000 metrów nad ziemią. Ma on zapewnić niezapomniane panoramy na miasto Dżudda, Morze Czerwone oraz pustynne krajobrazy Arabii Saudyjskiej.

Władze regionu liczą, że Jeddah Tower stanie się nie tylko symbolem rozwoju, ale też główną atrakcją turystyczną, przyciągającą tysiące odwiedzających rocznie.

W miarę jak światowe metropolie rywalizują o tytuł miasta z najwyższym budynkiem, Jeddah Tower już teraz przyciąga uwagę entuzjastów architektury oraz inwestorów. Ten drapacz chmur ma stać się katalizatorem wzrostu gospodarczego, generując nowe miejsca pracy i pobudzając sektor turystyczny.