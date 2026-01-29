Do tej pory ulica wybrukowana czystym złotem mogła pojawić się tylko w bajce. Tymczasem Dubaj ogłasza plany stworzenia pierwszej na świecie ulicy wykonanej z prawdziwego złota. Nowa atrakcja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego Złotego Suku - jednego z największych i najsłynniejszych targów złota na świecie.
"W Dubaju ulice są wybrukowane złotem" - to popularne powiedzenie, które przez lata funkcjonowało jako metafora bogactwa tego miasta. Teraz nabierze ono dosłownego znaczenia.
Władze Dubaju ogłosiły właśnie plany budowy ulicy, która zostanie wykonana z wykorzystaniem prawdziwego złota.
Ulica ma być częścią nowej dzielnicy, która powstanie w wyniku rebrandingu obecnego Złotego Suku w historycznej dzielnicy Deira. Choć szczegóły dotyczące dokładnego użycia złota pozostają na razie tajemnicą, deweloperzy już teraz zapewniają: to będzie miejsce, jakiego świat jeszcze nie widział.
Nie jest przypadkiem, że właśnie Dubaj decyduje się na tak spektakularny krok. Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugim co do wielkości na świecie ośrodkiem handlu fizycznym złotem. W latach 2024-2025 wartość eksportu tego kruszcu sięgnęła imponujących 53,41 miliarda dolarów. Sam Złoty Suk to ponad tysiąc sklepów, w których można kupić złoto oraz biżuterię z całego świata.
Dubaj od lat słynie z inwestycji, które przyciągają uwagę całego świata. Najwyższy budynek globu - Burj Khalifa, największe na świecie koło widokowe Ain Dubai, najgłębszy basen do nurkowania Deep Dive Dubai czy klimatyzowana ulica na Heart of Europe, gdzie co pół godziny pada deszcz - to tylko kilka przykładów. Teraz do tej listy dołącza Złota Ulica.
Władze miasta nie poprzestają na tym. W planach jest także "future loop" - dwukilometrowy, klimatyzowany most pieszy, który połączy najważniejsze punkty biznesowe i turystyczne miasta. Dzięki temu spacery po Dubaju będą przyjemne nawet podczas upalnego lata, kiedy temperatury przekraczają 45 stopni Celsjusza.
Inspiracje Dubajem widać już w innych częściach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W emiracie Fujairah powstała niedawno muzyczna droga - specjalne rowki na asfalcie sprawiają, że przejeżdżające po niej samochody "grają" fragmenty IX Symfonii Beethovena.