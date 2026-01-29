Do tej pory ulica wybrukowana czystym złotem mogła pojawić się tylko w bajce. Tymczasem Dubaj ogłasza plany stworzenia pierwszej na świecie ulicy wykonanej z prawdziwego złota. Nowa atrakcja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego Złotego Suku - jednego z największych i najsłynniejszych targów złota na świecie.

Dubaj ogłasza budowę Złotej Ulicy. To pierwsza na świecie ulica wykonana z prawdziwego złota / Shutterstock

"W Dubaju ulice są wybrukowane złotem" - to popularne powiedzenie, które przez lata funkcjonowało jako metafora bogactwa tego miasta. Teraz nabierze ono dosłownego znaczenia.

Władze Dubaju ogłosiły właśnie plany budowy ulicy, która zostanie wykonana z wykorzystaniem prawdziwego złota.

Ulica ma być częścią nowej dzielnicy, która powstanie w wyniku rebrandingu obecnego Złotego Suku w historycznej dzielnicy Deira. Choć szczegóły dotyczące dokładnego użycia złota pozostają na razie tajemnicą, deweloperzy już teraz zapewniają: to będzie miejsce, jakiego świat jeszcze nie widział.

Dubaj - światowa stolica złota

Nie jest przypadkiem, że właśnie Dubaj decyduje się na tak spektakularny krok. Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugim co do wielkości na świecie ośrodkiem handlu fizycznym złotem. W latach 2024-2025 wartość eksportu tego kruszcu sięgnęła imponujących 53,41 miliarda dolarów. Sam Złoty Suk to ponad tysiąc sklepów, w których można kupić złoto oraz biżuterię z całego świata.

Nowe atrakcje na mapie Dubaju

Dubaj od lat słynie z inwestycji, które przyciągają uwagę całego świata. Najwyższy budynek globu - Burj Khalifa, największe na świecie koło widokowe Ain Dubai, najgłębszy basen do nurkowania Deep Dive Dubai czy klimatyzowana ulica na Heart of Europe, gdzie co pół godziny pada deszcz - to tylko kilka przykładów. Teraz do tej listy dołącza Złota Ulica.

Władze miasta nie poprzestają na tym. W planach jest także "future loop" - dwukilometrowy, klimatyzowany most pieszy, który połączy najważniejsze punkty biznesowe i turystyczne miasta. Dzięki temu spacery po Dubaju będą przyjemne nawet podczas upalnego lata, kiedy temperatury przekraczają 45 stopni Celsjusza.

Inspiracje Dubajem widać już w innych częściach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W emiracie Fujairah powstała niedawno muzyczna droga - specjalne rowki na asfalcie sprawiają, że przejeżdżające po niej samochody "grają" fragmenty IX Symfonii Beethovena.