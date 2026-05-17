Stacja Kolejowa Chongqing Wschód na południowym zachodzie Chin, oficjalnie otwarta w czerwcu 2025 roku, to największy obiekt tego typu na świecie. Zajmuje ona powierzchnię odpowiadającą 170 boiskom piłkarskim. To ponad pięciokrotnie więcej niż legendarna Grand Central Terminal w Nowym Jorku.

Chongqing Wschód w Chinach to największa stacja kolejowa na świecie / Shutterstock

Stacja Chongqing Wschód to największa stacja kolejowa świata - zajmuje aż 1,2 mln m², czyli tyle co 170 boisk piłkarskich!

Wyposażona w 15 peronów i 29 torów, obsługuje do 16 000 pasażerów na godzinę - prawdziwy gigant chińskiej kolei dużych prędkości.

Nowoczesna i przyjazna dla podróżnych - jasne oznakowanie, przestronne wnętrza, darmowe Wi-Fi i ponad 5000 miejsc siedzących z USB.

Architektura nawiązująca do lokalnej przyrody i kultury - dach przypominający las, kolumny jak drzewa, motywy kwiatowe i bambusowe.

Stacja Kolejowa Chongqing Wschód przyciąga uwagę zarówno swoją wielkością, jak i nowoczesnością. Zajmuje powierzchnię około 1 207 739 metrów kwadratowych, co odpowiada około 170 boiskom piłkarskim. Dla porównania - słynny Grand Central Terminal w Nowym Jorku jest ponad pięć razy mniejszy.

Kompleks został zaprojektowany z myślą o obsłudze ogromnego ruchu pasażerskiego. Posiada 15 peronów i 29 torów, a w godzinach szczytu jest w stanie przyjąć do 16 000 osób na godzinę. To czyni ją jednym z najważniejszych punktów na mapie chińskiej kolei dużych prędkości.

Nowoczesność i funkcjonalność na każdym kroku

Twórcy stacji zadbali, aby mimo ogromnych rozmiarów budynek był przyjazny i czytelny dla podróżnych. Przestronne korytarze, jasne oznakowanie także w języku angielskim oraz duże, przeszklone przestrzenie wypełnione naturalnym światłem sprawiają, że poruszanie się po obiekcie jest intuicyjne i komfortowe.

Na podróżnych czeka szeroki wybór punktów gastronomicznych - od międzynarodowych sieci fast foodów po lokale serwujące regionalne przysmaki, takie jak słynne pikantne kluski syczuańskie z Chongqing. Wśród udogodnień znajdują się także bezpłatne szybkie Wi-Fi, ponad 5000 miejsc siedzących (z czego 1000 wyposażonych w porty USB) oraz liczne sklepy i punkty usługowe.

Architektura inspirowana naturą i tradycją

Stacja Chongqing Wschód - kolos na miarę XXI wieku / Shutterstock

Stacja Chongqing Wschód zachwyca nie tylko funkcjonalnością, ale i architekturą. Wysokie, przypominające drzewa kolumny nawiązują do lokalnych gatunków. Dach, ważący ponad 4400 ton, to prawdziwy cud inżynierii - jego falująca, wielokrzywiznowa konstrukcja przypomina las. W projekcie pojawiają się także nawiązania do motywów kwiatowych i bambusowych, podkreślające lokalne dziedzictwo kulturowe.

Całość inwestycji pochłonęła - w przeliczeniu - około 28,5 miliarda złotych, czyniąc stację nie tylko funkcjonalną, ale i reprezentacyjną wizytówką miasta.

Nowe centrum komunikacyjne Chin

Stacja pełni rolę kluczowego węzła dla wielu linii kolei dużych prędkości, w tym tras Chongqing-Xiamen, Szanghaj-Chongqing-Chengdu oraz Chongqing-Wanzhou. Dzięki temu pasażerowie mogą dotrzeć do Chengdu czy Guiyang w zaledwie godzinę, do Xi’an i Wuhan w trzy godziny, a do Pekinu, Szanghaju, Guangzhou czy Shenzhen w ciągu sześciu do ośmiu godzin.

Jedną z najnowocześniejszych funkcji stacji jest system integracji kolejowo-lotniskowej. Podróżni mogą odprawić się na loty krajowe i wybrane międzynarodowe bezpośrednio ze stacji kolejowej, co znacząco skraca czas przesiadek. Kompleks jest zintegrowany także z lokalną siecią metra i autobusów, co pozwala na płynne przesiadki bez konieczności opuszczania obiektu.