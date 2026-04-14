Orlen zmienił we wtorek hurtowe ceny paliw. Cena oleju napędowego Ekodiesel została obniżona o 155 zł za metr sześcienny, natomiast benzyna Eurosuper 95 podrożała o 43 zł za metr sześcienny. Ostatnio Orlen obniżył ceny obu tych paliw w hurcie.

Poprzednia korekta, w sobotę 11 kwietnia, przyniosła obniżkę cen obu paliw.

Według aktualnego hurtowego cennika koncernu, we wtorek olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 6 565 zł za metr sześc., czyli 155 zł mniej niż po ostatniej korekcie, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 408 zł za metr sześc., czyli 43 zł więcej niż ostatnio.

Poprzednio, w sobotę, 11 kwietnia, Orlen obniżył ceny obu tych podstawowych paliw - oleju napędowego Ekodiesel o 90 zł, do 6 720 zł za metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 21 zł, do 5 365 zł za metr sześc.

Maksymalne ceny paliw

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Zgodnie z opublikowanym jeszcze w poniedziałek obwieszczeniem Ministra Energii, we wtorek litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 6,12 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,58 zł. Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i poniedziałek.

W ostatni weekend, od soboty, 11 kwietnia, do poniedziałku włącznie, 13 kwietnia, cena maksymalna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,14 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,68 zł. Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych na paliwa, czyli 31 marca, litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował 6,16 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,76 zł, natomiast oleju napędowego - 7,60 zł.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza codziennym obwieszczeniem, przy czym obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim, a w przypadku obwieszczenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami - do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Niższa akcyza do końca kwietnia

W poniedziałek Ministerstwo Finansów ogłosiło, że niższa akcyza na benzyny i olej napędowy, będąca również częścią pakietu "Ceny Paliwa Niżej", będzie obowiązywała do końca kwietnia. Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać do 15 kwietnia.

"Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie" - wyjaśnił resort finansów w poniedziałkowym komunikacie. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego.

Wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Jak informują we wtorek maklerzy, ceny ropy naftowej spadają i utrzymują się poniżej 100 dolarów za baryłkę. Surowiec tanieje w reakcji na sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe, po tym, jak rozpoczęła się blokada Cieśniny Ormuz przez USA.

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 97,40 dolarów - niżej o 1,70 proc., natomiast baryłka ropy Brent na ICE w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 98,61 dolarów - spadek o 0,75 dol.