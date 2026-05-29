Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły rok do roku o 3,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z ub. miesiącem ceny spadły o 0,3 proc. - poinformował GUS.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,7 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.



W porównaniu z majem 2025 aż o 12,3 proc. wzrosły ceny paliw. O 5 proc. wzrosły ceny energii elektrycznej i gazu.