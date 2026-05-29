Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw w Polsce. Będą one obowiązywać od soboty 30 maja do poniedziałku 1 czerwca.

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w stosunku do piątkowych.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak ustalana jest cena maksymalna?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Według rozporządzeń, które w czwartek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa, w ramach pakietu "Ceny Paliwa Niżej", będą obowiązywały do 15 czerwca. Oznacza to jednoczesne wydłużenie do tego czasu obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach. Według wcześniej wprowadzonych regulacji pakietu "Ceny Paliwa Niżej" obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązywały do 15 maja, a następnie zostały przedłużone do 31 maja.