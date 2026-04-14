Trwają poszukiwania kierowcy samochodu osobowego, który późnym wieczorem na warszawskim Ursynowie uciekł po kolizji z nieoznakowanym radiowozie. Wcześniej policjanci prowadzili pościg za jego samochodem.

Nieoznakowany policyjny bus funkcjonariuszy pionu kryminalnego rozpoczął pościg za Toyotą na Alei Komisji Edukacji Narodowej. Wcześniej osobówka nie zatrzymała się do kontroli.

Na Nowoursynowskiej doszło do kolizji między oboma pojazdami. Bus miał uszkodzony lewy przód. W osobówce uderzonej w prawy tył oderwało się koło.

Kierowca porzucił samochód i uciekł na pobliskie osiedle. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci. Sprowadzono tam psy tropiące.

Na razie funkcjonariusze nie ujawniają powodów pościgu ani tożsamości zbiega.