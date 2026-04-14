Już w nocy z 15 na 16 kwietnia na polskich stacjach paliw rozpocznie się sprzedaż letniego paliwa. Ta zmiana może mieć szczególne znaczenie dla właścicieli samochodów z silnikiem diesla, zwłaszcza tych, którzy planują podróże w rejony, gdzie wciąż mogą występować przymrozki. Sprawdź, co warto wiedzieć o nowym paliwie i kiedy najlepiej zatankować.

Letnie paliwo na stacjach – ważne ostrzeżenie dla właścicieli diesli / Shutterstock

Od 16 kwietnia na stacjach w Polsce pojawi się letnie paliwo, które jest mniej odporne na niskie temperatury.

Zmiana dotyczy głównie oleju napędowego, co może być istotne dla kierowców planujących podróże w rejony z możliwymi przymrozkami.

Kierowcy mogą sprawdzić parametry paliwa na stacji i rozważyć wcześniejsze tankowanie paliwa przejściowego.

Więcej najważniejszych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Letnie paliwo na stacjach - co się zmienia od 16 kwietnia?

W połowie kwietnia na polskich stacjach paliw rozpoczyna się coroczna zmiana - w miejsce paliwa przejściowego pojawia się letnie. To ważna informacja zwłaszcza dla właścicieli samochodów z silnikiem diesla, którzy powinni zwrócić uwagę na parametry tankowanego paliwa, szczególnie jeśli planują podróże w regiony, gdzie mogą jeszcze wystąpić nocne przymrozki.

Czym różni się letnie paliwo od zimowego i przejściowego?

Jak przypomina serwis Auto Kult, największe znaczenie ma tu parametr CFPP, czyli temperatura zablokowania zimnego filtra. W przypadku zimowego oleju napędowego CFPP nie może być wyższa niż -20 stopni C, dla paliwa przejściowego - nie wyższa niż -10 stopni C, a dla letniego - nie wyższa niż 0 stopni C. Oznacza to, że letni olej napędowy jest mniej odporny na niskie temperatury. Jeśli temperatura spadnie poniżej tej wartości, w paliwie może wytrącić się parafina, która zablokuje układ paliwowy i uniemożliwi uruchomienie silnika.

Kto powinien zatankować przed 16 kwietnia?

Zmiana paliwa nie następuje natychmiastowo na wszystkich stacjach, jednak od 16 kwietnia zgodnie z przepisami może być już oferowane wyłącznie paliwo letnie. W rejonach, gdzie prognozowane są jeszcze przymrozki - takich jak Bieszczady, Suwałki czy okolice Białegostoku - stacje mogą dłużej sprzedawać paliwo o lepszych parametrach odpornych na zimno. Jednak kierowcy, którzy mieszkają w cieplejszych regionach, a planują wyjazd w chłodniejsze rejony, powinni rozważyć wcześniejsze tankowanie paliwa przejściowego. W ten sposób unikną ryzyka, że ich samochód nie poradzi sobie z niskimi temperaturami.

Jak sprawdzić, jakie paliwo jest na stacji?

Jeśli masz wątpliwości co do parametrów paliwa, warto zapytać pracownika stacji o temperaturę CFPP oferowanego oleju napędowego. To szczególnie ważne w okresie przejściowym, gdy na różnych stacjach mogą być jeszcze dostępne różne rodzaje paliwa.

Co z benzyną?

Zmiana parametrów dotyczy nie tylko oleju napędowego, ale również benzyny. W przypadku benzyny letnia odmiana pojawi się jednak nieco później - dopiero od 1 maja. Letnia benzyna charakteryzuje się mniejszą lotnością, co jest kluczowe w cieplejszych miesiącach, ponieważ wysoka lotność mogłaby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak eksplozje podczas tankowania.

Prognozy pogody i zalecenia dla kierowców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w połowie kwietnia w Polsce mogą jeszcze występować przymrozki, zwłaszcza w rejonach górskich i północno-wschodnich. Dlatego kierowcy, którzy planują podróże w te regiony, powinni zachować szczególną ostrożność i rozważyć wcześniejsze zatankowanie paliwa przejściowego.