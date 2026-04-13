Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia - poinformował resort finansów. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Do końca miesiąca obowiązuje także obniżona stawka podatku VAT na paliwa.

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy na benzyny i olej napędowy miała obowiązywać do 15 kwietnia. Jak jednak poinformowało Ministerstwo Finansów, niższa stawka będzie obowiązywać do końca kwietnia.

"Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie " - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.