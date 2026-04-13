Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia - poinformował resort finansów. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Do końca miesiąca obowiązuje także obniżona stawka podatku VAT na paliwa.
Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy na benzyny i olej napędowy miała obowiązywać do 15 kwietnia. Jak jednak poinformowało Ministerstwo Finansów, niższa stawka będzie obowiązywać do końca kwietnia.
"Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie" - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
Obniżka akcyzy to element rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Obejmuje on również obniżkę podatku VAT z 23 proc. do 8 proc., która obowiązuje do końca miesiąca. Wprowadzono również ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez Ministra Energii.