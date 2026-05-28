18-letni piłkarz reprezentacji Polski, Oskar Pietuszewski, przedłużył kontrakt z FC Porto o kolejne dwa lata. Nowa umowa z mistrzem Portugalii będzie obowiązywać do 2031 roku. Utalentowany zawodnik, który trafił do Porto z Jagiellonii Białystok za około 10 milionów euro, szybko stał się kluczową postacią zespołu.

Oskar Pietuszewski / Shutterstock

FC Porto oficjalnie poinformowało o przedłużeniu kontraktu z Oskarem Pietuszewskim. Nowa umowa utalentowanego polskiego pomocnika będzie obowiązywać aż do końca czerwca 2031 roku. To wyraźny sygnał, że klub wiąże z młodym zawodnikiem ogromne nadzieje na przyszłość.

Pietuszewski dołączył do zespołu "Smoków" w styczniu 2026 roku, przechodząc z Jagiellonii Białystok za około 10 milionów euro. Już w pierwszych miesiącach pobytu w Portugalii udowodnił, że jest gotowy do gry na najwyższym poziomie. Szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie i stał się jednym z najważniejszych piłkarzy drużyny.

Błyskawiczna adaptacja i sukcesy na boisku

Mimo zaledwie 18 lat, Oskar Pietuszewski imponuje dojrzałością i pewnością siebie na boisku. W rundzie rewanżowej portugalskiej ekstraklasy rozegrał 16 spotkań, z czego aż 11 w wyjściowej jedenastce. W tym czasie zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty, mając decydujący udział przy wielu kluczowych akcjach ofensywnych zespołu.

Dzięki znakomitej postawie młodego Polaka, FC Porto po czterech latach przerwy odzyskało tytuł mistrza Portugalii. Klub nie kryje zadowolenia z transferu i rozwoju Pietuszewskiego, podkreślając jego wpływ na wyniki drużyny.

Polskie trio w ekipie mistrza Portugalii

Oskar Pietuszewski nie jest jedynym reprezentantem Polski w szeregach FC Porto. W drużynie występują również doświadczeni obrońcy Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Obecność trzech Polaków w składzie mistrza Portugalii to wyjątkowa sytuacja, która pokazuje rosnącą siłę polskiej piłki na arenie międzynarodowej.