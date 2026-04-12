Wakacje nad Jeziorem Garda od lat cieszą się ogromną popularnością wśród turystów z całej Europy, także z Polski. Jednak już od kilku sezonów ceny noclegów i gastronomii systematycznie rosną. Mimo to właściciele hoteli i pensjonatów wierzą w kolejny udany sezon. Sami turyści coraz częściej narzekają na wysokie koszty urlopu w tej malowniczej części Włoch. Ceny, jakie podają jako przykład, przyprawiają o zawrót głowy.

Turyści z Niemiec narzekają na ceny nad Jeziorem Garda. „Złości ich droga pizza, drogie hotele"

Jezioro Garda od dziesięcioleci przyciągało turystów swoim urokiem, malowniczymi krajobrazami i bogatą ofertą rekreacyjną. Jednak od kilku lat urlopowicze muszą liczyć się z coraz wyższymi kosztami pobytu. Według danych państwowego urzędu statystycznego ISTAT, w samym tylko 2025 roku ceny hoteli nad Gardą wzrosły o 5,6 procent, a w ciągu ostatnich pięciu lat podwyżki sięgnęły nawet 35 procent. Również gastronomia nie pozostaje w tyle - ceny posiłków wzrosły w tym samym okresie do 20 procent.

Mniej niemieckich turystów, więcej gości z Europy Wschodniej

Zmiany cen nie pozostały bez wpływu na strukturę przyjeżdżających. Złości ich droga pizza, drogie hotele, drogie paliwo - mówi portalowi Focus.de mieszkaniec Bardolino, wskazując na wyraźny spadek liczby turystów z Niemiec. Statystyki potwierdzają te obserwacje - w prowincji Werona liczba gości z Niemiec spadła o 4,6 procent w porównaniu z 2024 rokiem.

Jednak spadek ten został częściowo zrekompensowany przez wzrost liczby turystów z innych krajów, m.in. Holandii, Wielkiej Brytanii oraz państw Europy Wschodniej - Polski, Węgier, Czech i Rumunii.

Chociaż ogólna liczba gości nad Jeziorem Garda nieznacznie wzrosła, coraz częściej słychać głosy niezadowolenia z powodu wysokich cen. Jeśli rodzina z dwójką dzieci płaci w pizzerii tutaj w Gardzie za cztery osoby 100 euro, to jest to po prostu naprawdę bezczelność - podkreśla anonimowa właścicielka hotelu.

W niektórych miejscowościach, takich jak Lazise, ceny posiłków osiągają jeszcze wyższy poziom - 120 euro za pizzę dla czteroosobowej rodziny nie jest tu rzadkością. Dlatego od teraz będziemy chodzić na jedzenie tylko raz w tygodniu - wyjaśnia jeden z turystów nad Jeziorem Garda.

Hotelarze nad jeziorem Garda liczą na udany sezon 2026

Mimo rosnących cen i niepokoju wśród części turystów, właściciele hoteli i pensjonatów zachowują optymizm. Związek hotelarzy "Federalberghi Garda Veneto" podkreśla, że straty wynikające ze spadku liczby niemieckich gości zostały zrekompensowane przez wzrost popularności regionu wśród turystów z Europy Wschodniej. Wielu przedsiębiorców liczy, że sezon 2026 będzie równie udany lub lepszy niż poprzednie lata.

Jezioro Garda to największy akwen Włoch, położony na pograniczu trzech regionów: Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu-Górnej Adygi. Otoczone górami i malowniczymi miasteczkami, oferuje nie tylko spektakularne widoki, ale i szeroką gamę atrakcji turystycznych: od sportów wodnych, przez piesze wędrówki i rowerowe wyprawy, po degustacje lokalnych win i kuchni.

Wśród miejscowości najchętniej odwiedzanych przez turystów wyróżniają się: