Poznaliśmy skład finału baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. W decydującym starciu zmierzą się dwa zespoły, które jeszcze nigdy nie grały w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wieczysta Kraków, mimo gry w osłabieniu, pokonała Polonię Warszawa i stanie przed szansą na sensacyjny debiut w elicie. Ich rywalem będzie Chrobry Głogów, który po dramatycznych rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Finał baraży już 31 maja.

Nadchodzący sezon PKO BP Ekstraklasy przyniesie kibicom zupełnie nową jakość. Do elity dołączy klub, który nigdy wcześniej nie występował na tym poziomie. O awans powalczą Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów - oba zespoły mają szansę na zapisanie się złotymi zgłoskami w annałach polskiego futbolu.

Wieczysta Kraków - od sensacyjnego projektu do bram Ekstraklasy

Wieczysta Kraków, klub zbudowany na solidnych finansowych fundamentach przez Wojciecha Kwietnia, już w swoim pierwszym sezonie na zapleczu Ekstraklasy walczy o najwyższe cele. Choć przez długi czas krakowianie liczyli się w walce o bezpośredni awans, ostatecznie musieli zadowolić się trzecim miejscem i udziałem w barażach. Mimo medialnych doniesień o możliwym wycofaniu się właściciela i niepewnej przyszłości, drużyna podeszła do decydujących spotkań z pełnym zaangażowaniem.

Półfinałowe starcie z Polonią Warszawa przyniosło kibicom mnóstwo emocji. Wieczysta rozpoczęła mecz zgodnie z oczekiwaniami - ofensywnie i z polotem. Już w pierwszej połowie na listę strzelców wpisał się Stefan Feiertag, a chwilę później odpowiedział Ilkay Durmus z Polonii. Krakowianie nie zamierzali jednak oddać inicjatywy - piękną bramkę zdobył Lisandro Semedo. Przed przerwą Aleksandar Djermanovic otrzymał czerwoną kartkę, która postawiła gospodarzy w trudnej sytuacji.

Mimo gry w dziesiątkę przez całą drugą połowę, Wieczysta nie tylko skutecznie się broniła, ale potrafiła także wyprowadzać groźne ataki. Polonia próbowała wykorzystać przewagę liczebną, co poskutkowało trafieniem wyrównującym Simona Skrabba. Jednak po kilkunastu minutach Wieczystą na prowadzenie wyprowadził ponownie Stefan Feiertag, który skompletował dublet. W końcówce meczu Wieczysta mogła liczyć na świetną postawę bramkarza Antoniego Mikułko i niecelność rywali. Ostatecznie Wieczysta wygrała 3:2 i zameldowała się w finale baraży.

Chrobry Głogów - krok od historycznego awansu

Wcześniej, w pierwszym półfinale, Chrobry Głogów po dramatycznym meczu wyeliminował ŁKS Łódź. Po 120 minutach gry było 1:1. O wyniku zadecydowały rzuty karne, w których lepsi byli zawodnicy z Głogowa. Drużyna z Dolnego Śląska również nigdy nie grała w Ekstraklasie i teraz stanie przed szansą na historyczny sukces.

Ostatni akt baraży o PKO BP Ekstraklasę odbędzie się 31 maja w Krakowie. Wieczysta, jako wyżej rozstawiona drużyna, będzie gospodarzem tego spotkania. Stawką jest nie tylko awans, ale także zapisanie się w historii polskiej piłki jako debiutant w elicie. Bez względu na wynik, kibice mogą być pewni, że czeka ich widowisko pełne emocji i walki do ostatniego gwizdka.