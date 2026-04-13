Ceny ropy naftowej w poniedziałek poszły w górę po tym, jak prezydent USA Donald Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz po fiasku weekendowych rozmów pokojowych z Iranem. Jak informują maklerzy, ceny ropy mogą dojść nawet do 150 dol. za baryłkę.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 104,73 dol. - wyżej o 8,45 proc. Brent na ICE na VI jest wyceniana po 102,12 dol. za baryłkę, w górę o 7,27 dol.
Na rynki powróciły obawy związane z rozwojem konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo prezydent USA Donald Trump nakazał blokadę cieśniny Ormuz, co zaostrzyło napięcia z Iranem po fiasku weekendowych rozmów pokojowych.
Blokada cieśniny Ormuz przez siły USA rozpocznie się w poniedziałek i będzie dotyczyć tylko statków wypływających z irańskich portów i wpływających do nich - podało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Amerykańskie siły zbrojne nie będą zatrzymywać innych statków.
"Siły Dowództwa Centralnego zaczną wdrażać blokadę całego ruchu morskiego wchodzącego i wychodzącego z irańskich portów 13 kwietnia o 10 rano czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 16 w Polsce) zgodnie z proklamacją prezydenta" - napisano w oświadczeniu Dowództwa na platformie X.