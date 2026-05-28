Ogromny pożar lasu w miejscowości Międzyleś niedaleko Warszawy. Mieszkańcy wsi, które znajdują się w pobliżu lasu, zostaną ewakuowani - przekazały służby, które koordynują walkę z ogniem. Na miejsce został wysłany policyjny Black Hawk, do którego przymocowany jest tzw. Bambi Bucket - czyli gigantyczny zbiornik, który umożliwia zrzut wody z powietrza.

Pożar lasu pod Wołominem / Anita Walczewska, East News / East News

W powiecie wołomińskim strażacy walczą z pożarem lasu. Płonie ponad 30 hektarów terenu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, mieszkańcy wsi, które znajdują się w pobliżu lasu zostaną ewakuowani.

Chodzi o mieszkańców wsi Ołdakowizna i Rządza, które znajdują się tuż przy zablokowanej od kilku godzin drodze krajowej numer 50 na odcinku Stanisławów - Łochów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu Drogą Wojewódzką nr 637 i trasami lokalnymi ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą.

Decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie sztabu kryzysowego w gminie Poświętne.

Ogień zbliża się do zabudowań - przekazał nadleśniczy Piotr Serafin z nadleśnictwa Mińsk.

Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie.

Na stronie urzędu gminy Stanisławów zaapelowano o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej, w związku z rozprzestrzeniającym się pożarem lasu oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody dla jednostek Straży Pożarnej prowadzących akcję gaśniczą.

Prawie 400 strażaków z 75 pojazdami próbuje opanować pożar lasu pod Warszawą - poinformował w czwartek wieczorem komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek. Dodał, że kolejne 20 pojazdów i strażacy udają się na miejsce akcji.

Powiedział, że dzięki temu, iż wieczór przyniesie zmniejszenie siły wiatru, a noc zwiększenie wilgotności, będzie duża szansa, żeby pożar ograniczyć. Podkreślił jednak, że zmienność sytuacji może być ogromna i na piątek przygotowywane są kolejne śmigłowce z policji i Lasów Państwowych, gotowe do ewentualnego dogaszania.

Do sytuacji odniósł się również premier Donald Tusk. "Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb - na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - poinformował szef rządu na platformie X.