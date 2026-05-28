​W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, zaś benzyny 98 - 6,73 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii. Za litr oleju napędowego zapłacimy 6,37 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny 95 i 98, a także diesla spadną w stosunku do czwartku.

Minister energii podał nowe ceny paliw (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Obwieszczenie ministra energii

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł. Natomiast 31 marca, a więc pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

W jaki sposób jest ustalana cena maksymalna?

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych - kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.