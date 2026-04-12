Do końca lutego 2026 roku niemal co trzecia firma w Polsce podniosła wynagrodzenia, a 25 procent przedsiębiorstw planuje podwyżki jeszcze w tym roku – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zaledwie 3 procent firm rozważa obniżenie pensji.

Wiele firm deklaruje podwyżki dla swoich pracowników / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

25 proc. przedsiębiorstw planuje podwyżki do końca 2026 roku. Jakie to firmy?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak wskazał PIE w najnowszym Tygodniku Gospodarczym, w badaniu zrealizowanym w 2024 r. udział przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń był o 11 pkt. proc. wyższy i wynosił 36 proc. Dodał, że na koniec 2025 r. 34 proc. przedsiębiorstw prognozowało wzrost wynagrodzeń w pierwszym kwartale br.

Będą podwyżki!

Instytut zwrócił uwagę, że wśród firm, które zwiększyły już wynagrodzenia swoich pracowników, 25 proc. planuje kolejne podwyżki do końca 2026 r. Takie same plany ma też 25 proc. firm, które pensji nie podniosły.

W pierwszych miesiącach 2026 r. pensje odniosło 43 proc. firm usługowych i 33 proc. budowlanych. Przedsiębiorstwa związane z branżą TSL robiły to najrzadziej - taką decyzję podjęło 23 proc. z nich. Jeśli chodzi o plany podniesienia wynagrodzeń w tym roku, najczęściej deklarują to firmy budowlane (30 proc.), a najrzadziej przedsiębiorstwa usługowe - 18 proc.

Wśród firm, które już podniosły pensje, dalsze podwyżki częściej planowali przedsiębiorcy z branży TSL (48 proc.) i budownictwa (36 proc.). Z kolei wśród przedsiębiorstw, które w br. nie podniosły płac, wynagrodzenia planują podnieść przede wszystkim biznesy produkcyjne (34 proc.) oraz budowlane (27 proc.).

PIE zwrócił też uwagę, że w usługach mniej niż co piąta firma planuje podnosić wynagrodzenia do końca 2026 r., niezależnie od tego, czy na początku roku zwiększyła płace.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Powołując się na dane GUS, przekazał też, że w lutym 2026 r. odnotowano w ujęciu rocznym wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,4 proc. Wynosiło ono 9212,13 zł. Tylko w górnictwie pensje średnio było niższe niż rok temu - o blisko 3 proc.

Dodał, że w porównaniu z latami 2021-2024 obserwuje się wyhamowanie tempa wzrostu płac. Wtedy roczny wzrost płac kształtował się na poziomie 10-14 proc., a w 2025 r. wynosił 9 proc.