Francja zmaga się z bezprecedensową falą upałów. W czwartek na zachodzie kraju padł rekord temperatury dla maja - w Angouleme-La Couronne termometry wskazały aż 37,8 st. C. Służby meteorologiczne określają obecną sytuację jako "historyczną", a skutki ekstremalnych temperatur odczuwają mieszkańcy, szkoły i transport publiczny.

Francja doświadcza obecnie bezprecedensowej fali gorąca. W czwartek, 28 maja 2026 roku, na zachodzie kraju padł nowy rekord temperatury dla tego miesiąca. W Angouleme-La Couronne termometry wskazały aż 37,8 st. C. Tak wysokiej temperatury w maju nie notowano tam nigdy wcześniej. Meteo France, krajowa służba meteorologiczna, określiła obecną sytuację jako "historyczną", podkreślając, że tak ekstremalne wartości są rzadkością o tej porze roku.

Rekordy biją kolejne miasta

Nie tylko Angouleme-La Couronne zmaga się z upałem. Temperatury przekroczyły 37 st. C również w Narbonne i Perpignan na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie Francji, w Bordeaux i Niort, padły najwyższe majowe temperatury w historii pomiarów - odpowiednio 36,6 st. C i 36 st. C. Według Meteo France, obecne wartości są aż o 10-15 st. C wyższe od średnich temperatur notowanych w maju.

Szkoły zamykane z powodu upałów

Ekstremalne temperatury mają poważny wpływ na codzienne życie mieszkańców. W miejscowości Soustons na południowym zachodzie kraju, w jednej ze szkół podstawowych temperatura pod przeszkleniem budynku sięgnęła aż 53 st. C. Władze placówki zdecydowały o odwołaniu lekcji w czwartek i piątek, dbając o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

W Paryżu mer Emmanuel Gregoire podkreślił, że decyzje o zamknięciu szkół należą do władz oświatowych. Ministerstwo edukacji zapewniło, że zamknięcie szkół będzie ostatecznością, rozważaną tylko w najbardziej ekstremalnych przypadkach.

Zakłócenia w transporcie

Fala upałów nie ominęła także transportu publicznego. Koleje SNCF odwołały na czwartek i piątek część połączeń, aby zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji w pociągach. Wcześniej w Strasburgu zdecydowano o czasowym zmniejszeniu częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów, by ograniczyć ryzyko przegrzania pojazdów i zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

W piątek aż 14 departamentów, w tym Paryż, pozostanie objętych pomarańczowym alertem pogodowym. To drugi najwyższy stopień ostrzeżenia, sygnalizujący poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Służby apelują o ostrożność, unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia oraz dbanie o nawodnienie.