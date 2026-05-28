Gościem Rozmowy o 7.00 w RMF24 będzie prof. Sławomir Sowiński z UKSW. Piotr Salak zapyta swojego gościa o najnowszy sondaż OGB, z którego wynika, że KO umacnia prowadzenie nad PiS. Czy partia Kaczyńskiego ma jeszcze szasnę wygrać kolejne wybory?

Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie na wsi. Czy to efekt zmęczenia elektoratu PiS, błędów wokół "piątki dla zwierząt" i Zielonego Ładu, czy może rosnącej siły Konfederacji?

W rozmowie pojawi się też temat wyborów w Krakowie. Czy porażka referendum to początek końca politycznej dominacji Aleksandra Miszalskiego w mieście i regionie? Kto może zostać kandydatem KO w przedterminowych wyborach? Czy możliwy jest "pakt prawicowy" PiS z Konfederacją?

Zapytamy również o narastające napięcia po prawej stronie sceny politycznej. Czy spór wokół nowego I prezesa Sądu Najwyższego pokazuje pęknięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a Jarosławem Kaczyńskim? Dlaczego Pałac Prezydencki wraca do sprawy aneksu do raportu z likwidacji WSI i czy temat ten może podzielić obóz prawicy?

Padną też pytania o konflikt wokół wyboru nowego prezesa IPN. Dlaczego PiS, PSL i Konfederacja chcą poprzeć Mateusza Szpytmę, a KO i Lewica blokują ten wybór? Czy sprawa ma drugie polityczne dno?

Konfederacja chce odwołania ministry kultury Marty Cienkowskiej, a jednocześnie szykuje własnego kandydata na prezydenta Krakowa. Czy partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zaczyna coraz śmielej wchodzi do gry o duże miasta?

