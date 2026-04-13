Jest najnowsza decyzja ministra energii Miłosza Motyki w sprawie maksymalnych cen paliw. Mają obowiązywać od wtorku 14 kwietnia.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,12 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,58 zł. Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i poniedziałek.

W ostatni weekend, od soboty do poniedziałku włącznie, cena maksymalna bezołowiowej benzyny 95 wynosiła 6,14 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,68 zł.

Obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.