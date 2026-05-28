Jesienią 2025 roku świat obiegła wiadomość o jednym z najbardziej spektakularnych napadów ostatnich lat – czterech zamaskowanych sprawców w ciągu zaledwie siedmiu minut zrabowało z paryskiego Luwru osiem bezcennych klejnotów koronnych. Teraz ta historia trafi na wielki ekran. Za kamerą stanie francuski reżyser Romain Gavras.

Luwr, Paryż / Shutterstock

W październiku 2025 roku w paryskim Luwrze doszło do spektakularnego napadu.

Złodzieje dostali się do Galerii Apolla przez okno balkonowe, wśród skradzionych przedmiotów była m.in. tiara cesarzowej Eugenii.

Historia napadu zainspirowała trzech dziennikarzy śledczych do napisania bestsellera "A Grab at the Louvre".

Prawa do ekranizacji książki kupił znany reżyser Romain Gavras. Nieoficjalnie, premiera filmu planowana jest na 2028 rok.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

19 października 2025 roku, tuż po godzinie 4 nad ranem, paryski Luwr - jedno z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych muzeów świata - stał się areną wydarzeń, które na zawsze zapisały się w historii współczesnej przestępczości. Czterech zamaskowanych sprawców, wdarło się do legendarnej Galerii Apolla. W ciągu zaledwie siedmiu minut dokonali zuchwałego rabunku, wynosząc osiem bezcennych klejnotów koronnych o łącznej wartości sięgającej 88 milionów euro.

Złodzieje dostali się do muzeum przez okno balkonowe, wykorzystując podnośnik zamontowany na ciężarówce. Ich łupem padły m.in. tiara cesarzowej Eugenii - żony Napoleona III, ozdobiona ponad dwoma tysiącami diamentów, a także historyczne naszyjniki i brosze, będące nie tylko symbolem francuskiej historii, ale także bezcennymi dziełami sztuki jubilerskiej.

Kulisy śledztwa i medialny szum

Francuskie organy ścigania natychmiast rozpoczęły szeroko zakrojone śledztwo. Przeprowadzono serię zatrzymań, a część podejrzanych przyznała się do winy. Jednak wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Kulisy napadu, metody działania sprawców i przebieg śledztwa stały się inspiracją dla trzech francuskich dziennikarzy śledczych - Jean-Michela Decugisa, Jeremie Pham-Le oraz Nicolasa Torrenta. Ich książka "A Grab at the Louvre" szybko zyskała status bestsellera, oferując czytelnikom unikalny wgląd w świat przestępczy, policyjne dochodzenie i nieznane dotąd szczegóły tej spektakularnej kradzieży.

Jak podkreśla wydawnictwo Flammarion, autorzy książki wykorzystali tajne dokumenty, sensacyjne raporty oraz rozmowy z osobami posiadającymi dogłębną wiedzę na temat sprawy. Dzięki temu powstała dynamiczna, pełna napięcia opowieść, która przykuła uwagę filmowców.

Francuska odpowiedź na "Ocean’s Eleven"?

W ślad za sukcesem książki, prawa do ekranizacji historii napadu na Luwr nabył Romain Gavras - reżyser znany z odważnych, dynamicznych produkcji oraz współpracy z największymi gwiazdami światowej muzyki. Gavras ma na swoim koncie m.in. kultowe teledyski dla M.I.A. ("Bad Girls") oraz Jaya-Z i Kanye Westa ("No Church in the Wild"), a także komedię przygodową "Sacrifice" z Anyą Taylor-Joy w roli głównej.

Teraz reżyser zapowiada film, który ma być czymś więcej niż tylko kolejną opowieścią o zuchwałym napadzie.

Choć szczegóły dotyczące obsady, tytułu filmu oraz daty premiery wciąż owiane są tajemnicą, już teraz wiadomo, że produkcja nie będzie prostą kalką amerykańskich hitów w stylu "Ocean’s Eleven". Gavras zamierza postawić na realizm, napięcie i wierne oddanie atmosfery śledztwa, rezygnując z humorystycznego tonu znanego z hollywoodzkich produkcji.

Na razie nie ujawniono jeszcze, kto wcieli się w główne role ani jaki tytuł będzie nosił film. Wiadomo jednak, że scenariusz powstaje w ścisłej współpracy z autorami książki, a twórcy mają dostęp do unikalnych materiałów śledczych. Według nieoficjalnych informacji, premiera filmu planowana jest na 2028 rok.