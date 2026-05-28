Trzynaście osób zginęło, a trzy zostały ranne w zderzeniu przepełnionego minibusa z ciężarówką w prowincji Henan w środkowych Chinach. Według ustaleń lokalnych władz 9-osobową furgonetką podróżowało 16 osób. Wśród ofiar jest kierowca.

Policja w Chinach - zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek nad ranem czasu miejscowego na autostradzie łączącej Xian z Szanghajem. Według komunikatu władz minibus wjechał w tył naczepy jadącej przed nim ciężarówki.

Portal Pengpai Xinwen podał, powołując się na lokalnych urzędników, że minibus poruszał się bez wymaganych prawem zezwoleń. Kierowca pojazdu jest jedną z 13 ofiar śmiertelnych wypadku.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oświadczyło, że "przywiązuje wielką wagę" do tego incydentu i "natychmiast wysłało do Nanyang grupę roboczą pod przewodnictwem urzędnika biura zarządzania ruchem drogowym, aby przeprowadziła dochodzenie i zajęła się sprawą".

Bezpieczeństwo na chińskich drogach poprawiło się w ostatniej dekadzie, ale w 2023 roku wskaźniki zgonów w wypadkach drogowych były tam znacznie wyższe niż w rozwiniętych krajach zachodnich - oceniała wtedy ONZ.

Według danych oficjalnych w 2023 roku w kraju odnotowano 436 wypadków skutkujących śmiercią co najmniej trzech osób.