Co zrobi rząd, by ograniczyć rosnące ceny paliwa w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie? "Mamy do czynienia z największym kryzysem naftowym w historii, więc nie jest łatwo. Wachlarz działań, które są dostępne po stronie rządu, jest ograniczony. Możemy myśleć o podatkach i marżach Orlenu" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Gość Piotra Salaka podkreślał, że nikt tak naprawdę nie wie, ile potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie .

Musimy liczyć się z tym, że skutki wojny potrwają długo, dlatego zbyt szybkie działania mogą być nieskuteczne - mówił Wrochna.

(...) Polska w ramach Międzynarodowej Agencji Energii zobowiązała się do uwolnienia rezerw w odpowiednim czasie. W najbliższym tygodniu będziemy patrzeć na ceny ropy i paliw na rynkach i w odpowiednim czasie je uwolnimy. Jednak zbyt szybkie uwolnienie rezerw pozbawia nas ich w przyszłości - zaznaczał.

Jak stwierdził, "Polska posiada zapasy ropy i paliw na poziomach przekraczających międzynarodowe wymogi, więc z tej perspektywy jesteśmy do kryzysu dobrze przygotowani".

Sytuacja jest naprawdę trudna i zdaję sobie sprawę, że te ceny rosną. Rząd analizuje sytuację i w odpowiednim momencie, jeśli cena będzie wysoka lub będzie rosnąć, podejmie odpowiednie działania - zapewnił Wojciech Wrochna.

