"Wszyscy mamy ten stres na głowie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Balczun - szef resortu aktywów państwowych, pytany o to, czy nie obawia się wzrostu cen paliw. "Orlen jest w bardzo dobrej kondycji, natomiast podlega wszystkim rynkowym procesom. Nie może działać na własną szkodę ani na szkodę akcjonariuszy. Nie może też nadużywać własnych zasobów i rezerw" - tłumaczył gość Tomasza Terlikowskiego.

"Nasze rezerwy są bezpieczne". Balczun o sytuacji na rynku paliw

Mamy codzienne raporty dotyczące notowań ropy - mówił w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Nasze rezerwy są bezpieczne. Zapewniamy dostawy bez żadnych zakłóceń do stacji benzynowych - uspokajał.

Czy musimy pogodzić się z tym, że ceny paliw pójdą w górę? Balczun ocenił, że nie można tego jednoznacznie przewidzieć.

Ceny paliw (zdj. z 6 marca) / Piotr Hukało / East News

Wiemy, co się dzieje w cieśninie Ormuz i jakie to może mieć reperkusje. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Naszym zadaniem jest to, żeby bardzo aktywnie reagować, działać w interesie z jednej strony spółki, ale też w interesie społeczeństwa - tłumaczył gość RMF FM.

"Nie jest tak, że państwo ma cały czas dosypywać"

Ważnym tematem rozmowy była też sytuacja polskiego górnictwa. Wojciech Balczun odpowiadał m.in. na pytania o przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Walczymy o to, żeby JSW przetrwało. Nikt nie może powiedzieć, że jest jakakolwiek zła wola ze strony rządu, Ministerstwa Energii czy Ministerstwa Aktywów Państwowych. Temat JSW jest na wokandzie praktycznie dzień w dzień - mówił szef resortu aktywów państwowych.

Włożyliśmy bardzo wiele wysiłku w to, żeby wypracować porozumienie ze związkami zawodowymi, które zostało podpisane - dodał.

Wojciech Balczun opowiedział w RMF FM o planach zmian legislacyjnych, które miałyby pomóc JSW. Będziemy najprawdopodobniej za dwa tygodnie wnosili wspólnie z ministrem energii wniosek dotyczący nowelizacji ustawy o instytucjach rozwoju, żeby stworzyć możliwość bardziej systemowego finansowania dla JSW - zdradził.

Nie jest tak, że państwo ma cały czas dosypywać. JSW musi przejść głęboką restrukturyzację - podkreślił.

Jak ma wyglądać przyszłość JSW według ministra aktywów państwowych? Gość RMF FM tłumaczył, że spółka miałaby się koncentrować na wydobywaniu węgla koksowego. Trzeba pamiętać o tym, że część kopalń z grupy JSW wydobywała węgiel energetyczny, z którym jest problem i z utylizacją którego jest problem - zauważył.

Restrukturyzacja polskiego górnictwa ma bardzo długą brodę. Ona się dzieje od lat 90. - stwierdził obrazowo rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Czy Izera w końcu wyjedzie na polskie drogi?

Wojciech Balczun był też pytany o przyszłość Izery - polskiego auta elektrycznego, którego budowę zapowiadał jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Przez pierwsze 7 lat spółka wydała kilkaset milionów złotych. Jest grunt z wyciętym lasem i jakieś umowy z projektantami czy designerami z Włoch, które nawet nie weszły w fazę realizacji - analizował szef MAP.

Jesteśmy w trakcie bardzo trudnych i poważnych negocjacji. Szukamy rozwiązania - zadeklarował Balczun w RMF FM. Jednocześnie przyznał, że nie może mówić o detalach prowadzonych rozmów do czasu ich zakończenia. Ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Dostajemy bardzo dużo interesujących ofert, również z europejskich, dotyczących zbudowania hubu elektromobilności w Jaworznie, który będzie wykraczał poza kwestię budowy samochodu - mówił minister w RMF FM.

Balczun ocenił, że rząd PiS nie doszacował wagi pewnego problemu związanego z pomysłem zbudowania Izery. Ci, którzy produkują samochody elektryczne na świecie, nie są zainteresowani transferem technologii, a raczej udzieleniem licencji i robieniem wspólnego biznesu - stwierdził.

Podniecaliśmy się kilkoma miliardami złotych, że dzięki temu powstanie wielki projekt i własny autorski samochód. Jak rozmawiam z producentami, to okazuje się, że drobna zmiana w konstrukcji samochodu to jest np. 10 miliardów euro, które trzeba wydać, żeby to zostało zrealizowane - opisywał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Trzeba chodzić twardo po ziemi i zejść z poziomu budowania projektów propagandowych na rzecz projektów realnych i biznesowych - podsumował szef MAP.

