Kłopoty klientów Banku Millenium. Od rana były problemy z korzystaniem z aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego. Przed godz. 9 awaria została usunięta.

Awarię udało się usunąć przed godz. 9 / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Poranna awaria w Banku Millenium. Na Gorącą Linię RMF FM informowaliście nas, że nie można było zalogować się do aplikacji ani na stronę.

Tę informację potwierdził sam bank.

"Obecnie mogą występować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego Millenet" - przyznał przed godz. 8 Bank Millenium w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

"Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usług. Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy" - dodał bank.

Awarię udało się usunąć przed godz. 9. "Przywróciliśmy dostępność aplikacji mobilnej i serwisu internetowego Millenet. Przepraszamy za utrudnienia w dostępie do naszych usług" - poinformował bank.