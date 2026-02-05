Prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiedział: "Jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu". Zapowiedział też, że inflacja w całym 2026 roku będzie bliska 2,5 proc.

Szef NBP Adam Glapiński / Tytus Żmijewski / PAP

Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas konferencji prasowej zwołanej dzień po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, stwierdził, że ich obniżka jest możliwa w marcu.

Moim zdaniem, jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu - powiedział Adam Glapiński.

Obniżka stóp procentowych do 3,5 proc. jest możliwa, jeśli nie zmienią się dane z gospodarki - doprecyzował prezes NBP.

Zapowiedział też, że inflacja w całym 2026 roku będzie bliska 2,5 proc.

Artykuł w trakcie aktualizacji