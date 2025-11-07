Agencja S&P Global Ratings utrzymała długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" ze stabilną perspektywą. Według S&P stabilna perspektywa odzwierciedla równowagę między umiarkowanie dobrymi prognozami wzrostu gospodarczego na najbliższe dwa lata a ryzykiem związanym z rosnącym zadłużeniem kraju. Do informacji odniosło się już nasze Ministerstwo Finansów.

Agencja S&P potwierdziła długoterminowy rating Polski (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" ze stabilną perspektywą, wskazując na równowagę między wzrostem gospodarczym a rosnącym zadłużeniem.

Obniżka ratingu możliwa byłaby np. w przypadku pogorszenia perspektyw gospodarczych lub eskalacji wojny w Ukrainie.

Podwyżka ratingu zależy m.in. od ograniczenia deficytu i zadłużenia oraz utrzymania napływu funduszy unijnych i inwestycji.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Agencja ostrzega, że rating mógłby zostać obniżony w przypadku pogorszenia perspektyw gospodarczych, wzrostu nierównowag makroekonomicznych lub eskalacji wojny w Ukrainie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na finanse publiczne i bezpieczeństwo Polski.

Z kolei podwyżka ratingu byłaby możliwa, gdyby udało się znacząco ograniczyć deficyt fiskalny i zadłużenie, a także utrzymać napływ funduszy unijnych i inwestycji zagranicznych oraz poprawić jakość instytucji państwowych.

Wcześniej w tym roku inne agencje - Moody’s i Fitch - obniżyły perspektywę ratingu Polski do negatywnej, ale utrzymały ocenę kredytową. Najwyżej wiarygodność kredytową Polski ocenia Moody’s ("A2"), natomiast Fitch i S&P przyznają ocenę o jedno oczko niższą ("A-").

Ministerstwo Finansów dopowiada

Resort finansów wskazał w piątkowym komunikacie, że S&P oczekuje, że polska gospodarka wzrośnie o 3,3 proc. w 2025 r. i 3,2 proc. w 2026 r. Przewiduje też wzrost długu publicznego do 67 proc. PKB do 2028 r., m.in. z powodu wysokiego deficytu i wydatków na obronność. Resort finansów, cytując raport S&P, wskazał, że polityczny impas po wyborach prezydenckich utrudnia konsolidację fiskalną.

Rating to ocena wiarygodności kredytowej, będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody’s i S&P.