Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek kolejne ustawy. Prezydent nie podpisał ustawy ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, a także nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jak również noweli ustawy ws. zmian m.in. w Kodeksie spółek handlowych, które miały uprościć prawo gospodarcze. Nawrocki zawetował też nowelizację wprowadzającą m.in. możliwość testowania tzw. pojazdów zautomatyzowanych w warunkach drogowych.

Zawetowana została także nowelizacja ustawy o Kodeksie spółek handlowych, która miała uprościć prawo gospodarcze i rozszerzyć swobodę sądów w sprawach dotyczących osób zarządzających spółkami.

Weto objęło również nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Nowy park narodowy nie powstanie?

Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Ustawa miała pozwolić na stworzenie w województwie zachodniopomorskim pierwszego od 24 lat parku narodowego w Polsce.

Zawetowana ustawa zakładała, że teren Parku Narodowego Dolnej Odry miał objąć obszar o powierzchni ponad 3,8 tys. ha terenów cennych przyrodniczo w dolnym biegu Odry w województwie zachodniopomorskim. Pierwszy od 24 lat park narodowy miał zostać powołany 11 listopada br.

Prezydent wskazał w uzasadnieniu decyzji, że ustawa budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego. Wskazał też na brak analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie, mimo że - według prezydenta - dla niektórych gmin powstanie parku może oznaczać realne straty finansowe.

Według Nawrockiego ustawa miała wprowadzić istotne ograniczenia dla mieszkańców, tymczasem zabrakło szerokich konsultacji, debat ekspertów oraz referendum lokalnego.

Kodeks spółek handlowych

Prezydent zawetował w piątek także nowelę ustawy ws. zmian m.in. w Kodeksie spółek handlowych, które miały uprościć prawo gospodarcze. Nowela rozszerzała swobodę sądów w sprawach dot. osób zarządzających spółkami oraz wprowadzała nowe możliwości ugodowego zakończenia sporów z firmami.

Chodzi o nowelizację z 26 września br. ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak wskazano w komunikacie kancelarii prezydenta, zdaniem Karola Nawrockiego regulacje wprowadzają możliwość uchylenia lub skrócenia zakazu pełnienia funkcji w organach spółek przez osoby skazane za określone przestępstwa.

"Rozwiązanie to w praktyce znacząco podwyższa ryzyko, że do organów spółek powrócą osoby, które prawomocnie dopuściły się naruszeń prawa, co może skutkować obniżeniem standardów ładu korporacyjnego, zmniejszeniem przejrzystości i uczciwości prowadzenia spraw spółki, naruszeniem interesów akcjonariuszy, wierzycieli i kontrahentów oraz osłabieniem zaufania do rynku jako całości" - przekazała kancelaria.

Woda i ścieki

Prezydent Nawrocki zawetował również nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków - poinformowała kancelaria prezydenta. Zdaniem prezydenta ustawa stanowi nadregulację i nakłada m.in. na samorządy obowiązki nieprzewidziane unijną dyrektywą.

Według Karola Nawrockiego ustawa co prawda realizuje założenia unijnej dyrektywy, której to przepisy implementuje, ale jednocześnie stanowi nadregulację. Nakłada bowiem na wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i samorządy obowiązki, których dyrektywa nie przewiduje. Efektem - zdaniem prezydenta - byłby wzrost obciążeń finansowych wspólnot, spółdzielni i samorządów.

"Autor ustawy, zamiast zapewnić samorządom pomoc w modernizacji sieci wodociągowych i oczyszczalni, narzuca kolejne obowiązki, grożąc karami i odpowiedzialnością administracyjną" - napisano w komunikacie kancelarii.

Testowanie zautomatyzowanych pojazdów

Karol Nawrocki zawetował także nowelizację wprowadzającą m.in. możliwość testowania tzw. pojazdów zautomatyzowanych w warunkach drogowych. W ocenie głowy państwa wprowadzenie do ustawy poprawki dot. dopłat do przewozów autobusowych było niekonstytucyjne.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowiła część rządowego pakietu deregulacyjnego.

Nowe rozwiązania miały umożliwić prowadzenie na drogach publicznych prac badawczych z udziałem pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych. Ustawa zawierała również definicje obu rodzajów pojazdów. Zmiany dotyczyły również tzw. rejestracji profesjonalnej, czyli szczególnego rodzaju rejestracji, która pozwala firmom zajmującym się produkcją, testowaniem, sprzedażą lub naprawą pojazdów na czasowe dopuszczenie ich do ruchu drogowego bez konieczności standardowej rejestracji każdego z nich.

Ustawa przewidywała także umożliwienie motocyklom jazdy po buspasach, wraz z autami elektrycznymi i wodorowymi, do 1 stycznia 2028 roku. Zakładała również, że firmy transportowe będą mogły uzyskać zezwolenia EKMT także drogą elektroniczną. EKMT to dokument dopuszczający do wykonywania nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz innymi, wybranymi państwami spoza UE.

W trakcie prac w Sejmie, po pierwszym czytaniu do projektu ustawy wprowadzono poprawkę dotyczącą zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i to na ten fakt wskazał w uzasadnieniu weta prezydent. Zmiana dotyczyła uchylenia obowiązku spoczywającego na ministrze właściwym ds. transportu przekazywania na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ewentualnych, niewykorzystanych środków za dany rok budżetowy. Ograniczono też maksymalny okres zawarcia umów na dofinansowanie przewozów na okres nie dłuższy niż 3 lata. Obecnie okres ten nie może być dłuższy niż 10 lat.

W ocenie prezydenta zmiany te były wprowadzone z naruszeniem konstytucji, ponieważ nie zostały one poddane konsultacjom społecznym oraz ocenie skutków regulacji i mogą w przyszłości wywoływać niekorzystne skutki społeczno-gospodarcze.

Prezydent zaznaczył przy tym, że nie ma zastrzeżeń do zmian dotyczących badań testowych pojazdów zautomatyzowanych w warunkach ruchu drogowego.