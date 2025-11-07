Premier Węgier Viktor Orban poinformował w piątek, że jego kraj uzyskał całkowite zwolnienie z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej energii przez rurociągi TurkStream i Przyjaźń. O decyzji tej Orban mówił po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

  • Premier Viktor Orban ogłosił, że Węgry uzyskały pełne zwolnienie z amerykańskich sankcji na import rosyjskiej energii przez rurociągi TurkStream i Przyjaźń.
  • Zwolnienie nie ma limitów ani ograniczeń czasowych.
  • Sankcje nie będą miały wpływu na dostawy ani koszty energii dla Węgier - zapewniał polityk.
Jak podkreślił szef węgierskiego rządu, zwolnienie nie obejmuje żadnych limitów ani ograniczeń czasowych.

Dzięki temu udało nam się ochronić program obniżek rachunków za energię i utrzymać najniższe koszty energii w Europie - chwalił się Orban.

Premier, cytowany przez węgierską agencję MTI, dodał, że sankcje, które mogłyby ograniczyć dostawy lub podnieść ceny importowanej energii, nie będą miały zastosowania wobec Węgier.

Trump: Węgry to wspaniały kraj, ale nie ma morza

Viktor Orban poleciał do Waszyngtonu, by rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem m.in. na temat sankcji, jakie Stany Zjednoczone nałożyły na rosyjskie koncerny naftowe.

Prezydent Trump dawał do zrozumienia, że rozumie trudną sytuację, w której po nałożeniu owych sankcji znalazł się Budapeszt - silnie uzależniony od rosyjskich surowców.

Rozważamy to. To wspaniały kraj, duży kraj, ale nie ma morza. Nie ma portów. I dlatego mają trudny problem - mówił Trump, pytany o możliwość wyłączenia węgierskich podmiotów z konsekwencji sankcji.

W ubiegłym tygodniu amerykański przywódca ujawnił, że choć Orban prosił o wyłączenie z sankcji, to go nie otrzymał. Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker naciskał na Budapeszt, by przedstawił i wdrożył plan uniezależnienia się od dostaw z Rosji.

Orban stwierdził, że będzie prowadził negocjacje w tej sprawie, zaznaczając, że Węgry są zdane na import ropy z Rosji przez rurociąg Przyjaźń.

Rurociąg nie jest kwestią ideologiczną ani polityczną. To fizyczna rzeczywistość (...) Więc będziemy negocjować w tej sprawie - powiedział. Węgierski przywódca kwestionował też sugestie, że potrzeby energetyczne Węgier można zaspokoić poprzez rurociąg JANAF z Chorwacji. Jak stwierdził, może on pełnić jedynie funkcję pomocniczą ze względu na swoją przepustowość. Dodał, że w przyszłości można będzie zwiększyć ten przepływ ale po dokonaniu dużych inwestycji.

Energetyka jest jednym z głównych tematów pierwszej od sześciu lat wizyty Orbana w Białym Domu. Jak powiedział PAP przedstawiciel węgierskiej delegacji, podczas spotkania strony mają podpisać porozumienie dotyczące zakupu amerykańskiego paliwa jądrowego dla elektrowni jądrowej w Paks.

Orban w Białym Domu. Trump: Węgry to wspaniały kraj, ale...
