Premier Węgier Viktor Orban poinformował w piątek, że jego kraj uzyskał całkowite zwolnienie z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej energii przez rurociągi TurkStream i Przyjaźń. O decyzji tej Orban mówił po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Węgry całkowicie zwolnione z amerykańskich sankcji na rosyjską energię – Orban po spotkaniu z Trumpem / EPA/AARON SCHWARTZ / POOL / PAP

Premier Viktor Orban ogłosił, że Węgry uzyskały pełne zwolnienie z amerykańskich sankcji na import rosyjskiej energii przez rurociągi TurkStream i Przyjaźń.

Zwolnienie nie ma limitów ani ograniczeń czasowych.

Sankcje nie będą miały wpływu na dostawy ani koszty energii dla Węgier - zapewniał polityk.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak podkreślił szef węgierskiego rządu, zwolnienie nie obejmuje żadnych limitów ani ograniczeń czasowych.

Dzięki temu udało nam się ochronić program obniżek rachunków za energię i utrzymać najniższe koszty energii w Europie - chwalił się Orban.

Premier, cytowany przez węgierską agencję MTI, dodał, że sankcje, które mogłyby ograniczyć dostawy lub podnieść ceny importowanej energii, nie będą miały zastosowania wobec Węgier.

Trump: Węgry to wspaniały kraj, ale nie ma morza

Viktor Orban poleciał do Waszyngtonu, by rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem m.in. na temat sankcji, jakie Stany Zjednoczone nałożyły na rosyjskie koncerny naftowe.

Prezydent Trump dawał do zrozumienia, że rozumie trudną sytuację, w której po nałożeniu owych sankcji znalazł się Budapeszt - silnie uzależniony od rosyjskich surowców.

Rozważamy to. To wspaniały kraj, duży kraj, ale nie ma morza. Nie ma portów. I dlatego mają trudny problem - mówił Trump, pytany o możliwość wyłączenia węgierskich podmiotów z konsekwencji sankcji.

W ubiegłym tygodniu amerykański przywódca ujawnił, że choć Orban prosił o wyłączenie z sankcji, to go nie otrzymał. Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker naciskał na Budapeszt, by przedstawił i wdrożył plan uniezależnienia się od dostaw z Rosji.

Orban stwierdził, że będzie prowadził negocjacje w tej sprawie, zaznaczając, że Węgry są zdane na import ropy z Rosji przez rurociąg Przyjaźń.

Ropociągi w Europie Środkowo-Wschodniej / Adam Ziemienowicz / PAP

Rurociąg nie jest kwestią ideologiczną ani polityczną. To fizyczna rzeczywistość (...) Więc będziemy negocjować w tej sprawie - powiedział. Węgierski przywódca kwestionował też sugestie, że potrzeby energetyczne Węgier można zaspokoić poprzez rurociąg JANAF z Chorwacji. Jak stwierdził, może on pełnić jedynie funkcję pomocniczą ze względu na swoją przepustowość. Dodał, że w przyszłości można będzie zwiększyć ten przepływ ale po dokonaniu dużych inwestycji.

Energetyka jest jednym z głównych tematów pierwszej od sześciu lat wizyty Orbana w Białym Domu. Jak powiedział PAP przedstawiciel węgierskiej delegacji, podczas spotkania strony mają podpisać porozumienie dotyczące zakupu amerykańskiego paliwa jądrowego dla elektrowni jądrowej w Paks.