W 2026 roku Orlen dostarczy ukraińskiemu Naftogazowi ponad 300 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego pochodzącego z amerykańskiego LNG. To efekt podpisanego porozumienia, które ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i zacieśnić współpracę transatlantycką.

/ Shutterstock

Orlen i Naftogaz podpisały porozumienie dotyczące dostaw gazu w 2026 roku.

Surowiec pochodzić będzie z amerykańskiego LNG odbieranego przez Orlen.

Dostawy obejmą trzy ładunki LNG w pierwszym kwartale 2026 roku.

Orlen poinformował o podpisaniu porozumienia z ukraińskim Naftogazem, które określa warunki przyszłego kontraktu na dostawy gazu ziemnego. W ramach umowy, w pierwszym kwartale 2026 roku, do Ukrainy trafi ponad 300 milionów metrów sześciennych gazu pochodzącego z amerykańskiego LNG. Surowiec zostanie sprowadzony przez Orlen do jednego z dwóch terminali, w których polski koncern posiada zarezerwowaną przepustowość.

Dostawy gazu z USA przez Polskę na Ukrainę

Po sprowadzeniu LNG do Polski gaz zostanie poddany regazyfikacji, a następnie przesłany gazociągami na Ukrainę. Porozumienie podpisano podczas konferencji poświęconej transatlantyckiej współpracy energetycznej, organizowanej przez Atlantic Council. Strony deklarują szybkie uzgodnienie finalnych warunków handlowych i podpisanie właściwego kontraktu.

Dzięki nowemu porozumieniu łączny wolumen gazu dostarczonego przez Orlen ukraińskiemu Naftogazowi w ramach wszystkich umów wyniesie niemal miliard metrów sześciennych. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz pogłębienia współpracy energetycznej w regionie.